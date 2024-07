Samsung Galaxy Unpacked livestream: volg hier de nieuwe aankondigingen

Vandaag is het na maanden van geruchten en lekken eindelijk zover; Samsung Galaxy Unpacked 2024. Tijdens de nieuwe juli-editie van het aankondigingsevent, krijgen we te weten welke vernieuwingen we van Samsung kunnen verwachten.

Galaxy Unpacked livestream

Samsung presenteert vandaag een nieuw aankondigingsevent. Tijdens Galaxy Unpacked juli 2024 zullen we verschillende nieuwe producten gaan zien van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Dit bestaat uit smartwatches, smartphones en andere accessoires. Ook verwachten we vandaag meer informatie over de Galaxy Ring; een slimme ring die de gezondheid voor je kan meten, zoals je dat ook gewend bent van de smartwatch. Er wordt al lange tijd gewacht op deze nieuwe gadget van Samsung.

De eerder uitgelekte Galaxy Z Flip 6

Maar we gaan meer zien vandaag. Samsung zal naar verwachting twee nieuwe smartphones gaan tonen; de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6. De twee toestellen zijn al erg vaak in het nieuws verschenen. Daarnaast gaan de berichten rond over twee smartwatches; de Galaxy Watch 7 en de Watch Ultra. Een Galaxy Watch FE werd eerder al getoond door het merk. Tevens verwachten we van Samsung de Galaxy Buds 3 en mogelijk ook de Tab S10, al is dat laatste nog niet helemaal duidelijk.

De aankondiging start vanmiddag en is live te volgen op internet. De livestream vind je hieronder. DroidApp zal je ook het nieuws voorschotelen.