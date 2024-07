Samsung Galaxy Buds 3 uitgelekt: doen denken aan AirPods

Apple is groot met de AirPods oordopjes, en Samsung heeft de Galaxy Buds. Een nieuwe generatie is nu onderweg. De Galaxy Buds 3 zijn uitgelekt op het internet. En deze oordopjes doen denken aan een ander product. Daarnaast zien we ook de nieuwe Buds 3 Pro.

Galaxy Buds 3 uitgelekt

Op het internet zien we beelden van de nieuwe Samsung Galaxy Buds 3. De smartphonefabrikant brengt hiermee een nieuwe generatie uit van de oordopjes. Eerder verscheen al de Galaxy Buds 2 Pro review. Duidelijk is dat de nieuwe generatie er anders uit zal komen te zien. De huidige generatie had een opntwerp van buds, terwijl het nieuwe model er meer uit komt te zien als de Apple AirPods.

Dit betekent dat de oordopjes een steelontwerp hebben, zonder dat hierbij gebruik gemaakt wordt van siliconen oordopjes. Op de dopjes zien we ook microfoons en het het onderste gedeelte is van metaal met een kleurtje; blauw of oranje. We kunnen ook de Buds 3 Pro verwachten, die krijgen wel siliconen oordopjes; zo is te zien op de onderstaande foto.

Op 10 juli zal Samsung het nieuwe product officieel aankondigen tijdens een nieuwe editie van Galaxy Unpacked.