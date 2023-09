Samsung Galaxy Watch 4 krijgt grote update naar One UI 5 Watch

Een nieuwe update staat klaar voor de modellen uit de Samsung Galaxy Watch 4-serie. De horloges krijgen met de update naar One UI Watch 5 een update met functies van de Watch 6.

One UI 5 Watch voor Galaxy Watch 4-serie

De modellen uit de Samsung Galaxy Watch 4-serie krijgen vanaf nu de update aangeboden naar One UI 5 Watch. Dit is de nieuwste versie van de skin die over Wear OS ligt. De functionaliteit die met deze update wordt toegevoegd, kennen we van de nieuwe Galaxy Watch 6.

Vorige week werd de update al beschikbaar gesteld voor de Galaxy Watch 5-serie. De Watch 4 en Watch 4 Classic krijgen de update vanaf nu ook. Je kunt profiteren van een betere slaaptracking en ook de fitness-activiteiten worden beter vastgelegd. Vanaf nu is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om fietsworkouts automatisch op te nemen. Net als bij de Galaxy Watch 6 kun je vanaf nu in de Samsung Health app je hartslagzones personaliseren. Verder is de security-patch bijgewerkt naar die van juli en heb je keuze uit nieuwe watch faces, ofwel nieuwe wijzerplaten. Ook zijn er nog enkele kleine andere verbeteringen door Samsung aan de update toegevoegd.

De update kan vanaf nu gedownload worden op de Samsung Galaxy Watch 4.