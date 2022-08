WhatsApp gaat chatbot toevoegen en vertellen wat er nieuw is

WhatsApp werkt aan een nieuwe optie voor in de app van WhatsApp. De berichtendienst krijgt net als bij Telegram een chatbot, waarmee je direct kunt zien welke functies nieuw zijn toegevoegd aan WhatsApp.

WhatsApp komt met chatbot

In de nieuwste versie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe functie die op termijn wordt toegevoegd. Het is een chatbot-functie, die doet denken aan Telegram. In de desbetreffende chat kun je niet reageren, maar verschijnt na een update een bericht in het chatvenster met daarin de functies die nieuw aan de applicatie zijn toegevoegd. Het kan een welkome toevoeging zijn aan WhatsApp, omdat de changelog in de Google Play Store nauwelijks wordt bijgewerkt door de ontwikkelaar.

Het bericht dat WhatsApp je stuurt bevat dus een overzicht met de nieuwe functies die toegevoegd zijn. Deze optie kennen we al van chatdienst Telegram die iets vergelijkbaars doet. WhatsApp belooft onder andere ook tips en tricks en meer informatie over privacy en beveiliging. De functie is op dit moment in ontwikkeling en het is nog onbekend wanneer WhatsApp de nieuwe functie beschikbaar stelt.

Leestips: