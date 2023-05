Wear OS 4 komt deze herfst en krijgt Material You

Material You kennen we sinds een aantal Android-versies al van de smartphones en tablets. Met de komst van Wear OS 4 komt Material You ook naar de smartwatch.

Wear OS 4

Deze herfst wil Google een nieuwe versie uitrollen van Wear OS voor de smartwatches. Hierbij kun je denken aan onder andere de Galaxy Watch 5 van Samsung die de update zal gaan krijgen. De smartwatches worden met deze update voorzien van verschillende verbeteringen. Onder andere wil Google de nieuwe versie energiezuiniger maken. Verder belooft Google de nodige verbeteringen en optimalisaties, en er komt eindelijk een back-up tool. Hiermee kun je sneller en gemakkelijker overschakelen naar een andere Wear OS-smartwatch. Nu is dat nog een drama en kun je niks meenemen.

Duidelijk is ook dat Wear OS 4 ondersteuning krijgt voor het Material You-design. De collega’s van XDA schrijven hierover. We zien een paar screenshots van hoe Material You er op Wear OS 4 uit zal gaan zien, maar verder is het onduidelijk hoe Material You toegepast zal worden. Op dit moment lijkt het nog een relatief vroeg stadium te zitten en is Google nog niet klaar met de uitwerking hiervan. Het is goed mogelijk dat de kleuren van de smartphone, of de wijzerplaat op je horloge overgenomen worden in het kleurenpalet van de smartwatch.

Google werkt verder samen met Samsung om een speciale omgeving te creëren waar gebruikers eenvoudiger watch faces kunnen instellen naar eigen wens. Later dit jaar zal Wear OS 4 uitgebracht worden. We verwachten rond de herfst een nieuw event van Google. Volgens het gerucht komt Google dan niet alleen met de nieuwe versie van Wear OS, maar ook met de Pixel Watch 2 en de Pixel 8-modellen.