Google Pixel 8 Pro in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is hij?

De nieuwe high-end smartphone van Google is te zien in een video van JerryRigEverything. De YouTuber onderwerpt de Pixel 8 Pro aan een duurzaamheidstest. Hoe kwetsbaar is het toestel?

Pixel 8 Pro in duurzaamheidstest

Een nieuwe video van JerryRigEverything is online verschenen. Hij heeft bezoek gekregen van de Google Pixel 8 Pro, de nieuwe high-end smartphone van Google die sinds deze week officieel verkrijgbaar is. Zoals we van de videomaker gewend zijn wordt ook dit toestel onderworpen aan een duurzaamheidstest.

De bekende testen komen voorbij. Zo wordt gekeken hoe krasgevoelig het beeldscherm is, en of het toestel bijvoorbeeld snel buigt. Opvallend is de manier waarop de volumetoets en standby-toets losgewikt kan worden. De telefoon lijkt het er beter van af te brengen dan de Pixel 7 Pro in een vergelijkbare video.

De video kan hieronder bekeken worden.

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro