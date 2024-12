Google Play systeemupdate december 2024: dit is er nieuw

Een nieuwe maand, een nieuwe Google Play systeemupdate. Iedere maand wordt door Google een nieuwe systeemupdate verspreidt voor Android. Met de update van december worden er weer een reeks verbeteringen doorgevoerd.

Google Play update van december 2024

Maandelijks verschijnt er vanuit Google een nieuwe Google Play systeemupdate. Gebruikers met een Android-toestel kunnen die vervolgens in de weken erna downloaden voor op hun smartphone of tablet. Deze maand is dat ook het geval, en zien we de Google Play systeemupdate van december. Zoals altijd met dit type systeemupdate, komt deze beschikbaar naast andere Android-updates, zoals beveiligingsupdates. Hoe dit precies zit, leggen we uit in onze Updategids. De Google Play updates worden per toestel uitgerold.

Maar welke verbeteringen brengt de Google Play systeemupdate van december? De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

December 2024

Google Play Store v44.1 (16-12-2024)

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je geüpdatete meldingen van Google Play.

[Phone] With this new feature, you’ll get visual improvements on apps and games categories on the search tab.

[Telefoon] De functie Apps delen op Google Play wordt beëindigd.

Google Play-services v24.49 (16-12-2024)

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Op het nieuwe instellingenscherm voor cross-device-services met uitnodigingen kun je cross-device-functies vinden, aanzetten en er mensen voor uitnodigen.

Systeembeheer

[Wear] Met deze nieuwe functie kun je de tijdzone van je smartwatch updaten zodat die overeenkomt met je huidige locatie, zelfs als je smartwatch offline is.

[Wear] Als je je wearable updatet, krijgen wifi- en mobiele netwerken nu voorrang op bluetooth voor snellere downloads. Als er geen wifi beschikbaar is, kun je het gewenste netwerk kiezen.

Android System Intelligence U.38/V.13 (09-12-2024)

[Telefoon] Bugfixes in de UI voor feedback voor Live ondertiteling.

Google Play Store v44.0 (09-12-2024)

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je een melding als een app-update nodig is om een systeemprobleem op te lossen.

[Telefoon] Je kunt audiofragmenten samplen voordat je de app installeert.

[Telefoon] Toon de aanbieding voor het afronden van aankoopgereedheid in het introductieproces voor nieuwe gebruikers op Play.

Google Play-services v24.47 (02-12-2024)

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon, Wear] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan apparaatconnectiviteit.

Wallet

[Telefoon, Wear] Met de functie voor toegangskaarten op wearables kun je je hotelsleutels, campus-ID’s en bedrijfsbadges gebruiken op Android-wearables.

[Telefoon, Wear] Je kunt Google Wallet nu in meer landen gebruiken.

Google Play Store v43.9 (02-12-2024)