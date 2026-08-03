Google Pixel Tag gelekt: Googles antwoord op de AirTag

Verschillende merken hebben al een handige gadget waarmee je producten kunt terugvinden. Google lijkt binnenkort ook met zo’n tag te komen: de Google Pixel Tag. Het nieuwe product is nu uitgelekt.

Google Pixel Tag online verschenen

Google lijkt zich op te maken voor de introductie van een eigen slimme tracker. Nog voor de officiële presentatie van de Pixel 11-serie zijn afbeeldingen en nieuwe informatie opgedoken van de Google Pixel Tag, daarover schrijft 9to5Google. Daarmee lijkt Google eindelijk een eigen concurrent voor de Apple AirTag te introduceren. Verschillende andere merken zoals Samsung en Motorola bieden al vergelijkbare gadgets.

De Pixel Tag is bedoeld om je te helpen bij het terugvinden van spullen zoals je sleutels, portemonnee of bagage. De tracker maakt gebruik van Google’s beveiligde Find My Device-netwerk, waarmee je via je smartphone de locatie van je eigendommen kunt bekijken.

Opvallend ontwerp

Uit de gelekte afbeelding blijkt dat de Pixel Tag een langwerpige vorm krijgt. Daarmee wijkt hij af van de meeste trackers op de markt, die meestal rond of vierkant zijn. Het ontwerp doet enigszins denken aan de Samsung Galaxy SmartTag, al lijkt de Pixel Tag wat hoger en slanker. De gelekte uitvoering draagt de kleurnaam Fog Light.

Opvallend is ook dat de tracker geen ingebouwd oog lijkt te hebben. Daardoor ligt het voor de hand dat Google accessoires of hoesjes aanbiedt waarmee je de Pixel Tag aan bijvoorbeeld een sleutelbos of tas kunt bevestigen.

Hoewel de eerste afbeelding en productvermeldingen inmiddels online zijn verschenen, ontbreken nog veel technische details. Zo is nog niet bekend of de Pixel Tag ondersteuning krijgt voor Ultra Wideband (UWB), waarmee je een tracker zeer nauwkeurig kunt terugvinden. Ook is onduidelijk of de batterij vervangbaar is of juist oplaadbaar.

Wel vermeldt een productomschrijving dat de tracker is uitgerust met een ingebouwde luidspreker. Daarmee kun je eenvoudig een geluid afspelen wanneer een verloren voorwerp zich in de buurt bevindt. Daarnaast benadrukt Google volgens de beschrijving dat privacy en de beveiliging van persoonlijke gegevens centraal staan bij het gebruik van de Pixel Tag.

Aankondiging

De verwachting is dat Google op 12 augustus zijn nieuwe Pixel-apparaten presenteert. Of de Pixel Tag daar daadwerkelijk onderdeel van is, moet nog blijken.