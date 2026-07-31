Google Pixel 11 Pro Fold verschijnt in uitgebreide fotoserie

Een uitgebreide fotoserie van de Google Pixel 11 Pro Fold is verschenen op het wereldwijde web. Met dank aan Evan Blass zien we heel goed, hoe de nieuwe vouwbare smartphone van Google eruit komt te zien. Het merk kiest voor een extra dunne foldable, zo lijkt het.

Google Pixel 11 Pro Fold in fotoserie

De officiële introductie van de Pixel 11-serie komt steeds dichterbij en ondertussen blijven nieuwe beelden opduiken. Dit keer zijn er afbeeldingen in hoge resolutie van de Google Pixel 11 Pro Fold verschenen, met dank aan Evan Blass. Hoewel het ontwerp grotendeels vertrouwd oogt, lijkt Googles nieuwe opvouwbare smartphone wel iets dunner te zijn dan zijn voorganger. De afbeeldingen, die eruitzien alsof ze rechtstreeks uit promotiemateriaal van Google komen, laten de Pixel 11 Pro Fold zien in een donkergroene kleur. Die tint lijkt op de eerdere Jade-kleur, maar is iets donkerder uitgevoerd.

Vertrouwd ontwerp

Wie had gehoopt op een compleet nieuw uiterlijk, zal weinig verrassingen tegenkomen. De Pixel 11 Pro Fold behoudt grotendeels hetzelfde ontwerp als de voorgaande generatie. Wel vallen een vernieuwde cameramodule, de eerder getoonde Glow-verlichting en de nadruk op Gemini op in de afbeeldingen.

Toch lijkt er één subtiele verandering te zijn die direct in het oog springt: het toestel oogt dunner. Volgens eerdere geruchten zou de Pixel 11 Pro Fold, dichtgevouwen, een dikte van 10,1 millimeter krijgen. Dat is iets minder dan de 10,8 millimeter van de Pixel 10 Pro Fold. Op de gelekte afbeeldingen lijken ook de ruimte rond de luidsprekers en de knoppen kleiner te zijn, wat die indruk versterkt.

Niet de dunste

Ondanks die mogelijke verbetering blijft de Pixel 11 Pro Fold waarschijnlijk niet de dunste opvouwbare smartphone op de markt. Volgens de uitgelekte informatie blijft het toestel dikker dan de Samsung Galaxy Z Fold 8, die een dikte van 9,7 millimeter heeft. Ook de Galaxy Z Fold 8 Ultra zou nog slanker zijn. De Pixel lijkt qua formaat eerder uit te komen in dezelfde categorie als de Motorola Razr Fold, die eveneens ongeveer 10,1 millimeter dik is.

De gelekte afbeeldingen laten zien dat Google opnieuw vasthoudt aan het bestaande ontwerp. Daarmee lijkt het bedrijf voor het derde jaar op rij dezelfde ontwerpstijl te gebruiken. Ook de schermranden ogen nog altijd relatief breed vergeleken met sommige concurrenten.

Pixel Watch 5 en Buds Pro 2

Twee andere producten die door Evan Blass gedeeld worden, zijn de Pixel Buds Pro 2 en de Pixel Watch 5. Ook deze twee nieuwe producten zullen over een kleine twee weken aangekondigd worden.

12 augustus

Of de Pixel 11 Pro Fold daadwerkelijk dunner is en welke andere verbeteringen Google heeft doorgevoerd, wordt waarschijnlijk snel duidelijk. Het bedrijf organiseert op 12 augustus zijn volgende Made by Google-evenement, waar de volledige Pixel 11-serie officieel wordt aangekondigd.