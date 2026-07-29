Samsung past silicium-koolstofbatterijen toe; Galaxy S27-serie krijgt grotere accu

Samsung heeft bevestigd dat de Galaxy Z Fold 8-modellen voorzien zijn van een silicium-koolstofbatterij. Het is het startschot voor meer toestellen met een grotere batterij. De Samsung Galaxy S27-serie zou de volgende in de rij zijn, zo komt naar voren in nieuwe berichten. En dat werd toch wel tijd.

Grotere accu in Galaxy S27-serie

Samsung lijkt een belangrijke stap te zetten op het gebied van smartphonebatterijen. Na de introductie van silicium-koolstofbatterijen in de Galaxy Z Fold 8-serie, wijst het bedrijf erop dat deze technologie mogelijk ook naar andere Galaxy-smartphones komt. Tegelijkertijd gaan er geruchten dat de Galaxy S27 Ultra eindelijk een flinke batterijupgrade krijgt.

Silicium-koolstofbatterijen kunnen meer energie opslaan in hetzelfde formaat dan traditionele lithium-ionbatterijen. Sommige fabrikanten gebruiken die techniek inmiddels voor smartphones met batterijen van 7000 mAh of zelfs 10.000 mAh. We zien ze al bij verschillende smartphones, zo is de high-end Oppo Find X9 Ultra voorzien van zo’n batterij, met een capaciteit van 7050 mAh. Ook andere (Chinese) merken omarmen de techniek al flink; zo zien we ook bij andere merken zoals Xiaomi.

Samsung kiest voorlopig voor een voorzichtige aanpak. De Galaxy Z Fold 8 heeft een batterij van 4800 mAh, terwijl de Galaxy Z Fold 8 Ultra is uitgerust met een exemplaar van 5000 mAh. Vooral dat laatste is opvallend, omdat het toestel tegelijkertijd dunner is geworden dan zijn voorganger.

Veiligheid staat voorop

Tijdens een besloten briefing liet Samsung weten dat veiligheid, stabiliteit en een lange levensduur vooropstaan bij de ontwikkeling van nieuwe batterijen. Volgens het bedrijf wordt nieuwe technologie pas toegepast wanneer deze betrouwbaar genoeg is voor dagelijks gebruik. Ongetwijfeld zit het debacle met de Galaxy Note 7 nog in het geheugen.

Samsung bevestigt nog niet welke toekomstige toestellen de nieuwe batterijtechniek krijgen, maar geeft wel aan dat dit per product wordt bekeken. Daarbij speelt vooral de vraag of de batterij daadwerkelijk bijdraagt aan een betere gebruikerservaring.

Galaxy S27 Ultra met grotere accu

Geruchten wijzen erop dat de Galaxy S27-serie de volgende toestellen worden die profiteren van silicium-koolstofbatterijen. Vooral de Galaxy S27 Ultra zou daarvan profiteren. Volgens recente informatie krijgt het toestel een batterij met een nominale capaciteit van 5534 mAh. Dat zou in de praktijk neerkomen op een geadverteerde capaciteit van ongeveer 5700 tot 5800 mAh. Daarmee zou Samsung eindelijk afscheid nemen van de 5000 mAh-batterij die al sinds de Galaxy S20 Ultra uit 2020 in vrijwel iedere Ultra-smartphone terugkeert.

Ook de nieuwe Galaxy S27 Pro zou een grotere accu krijgen. Daar wordt gesproken over een nominale capaciteit van 5087 mAh, wat waarschijnlijk neerkomt op een typische capaciteit tussen de 5200 en 5300 mAh. Over de standaard Galaxy S27 en Galaxy S27 Plus is nog niets bekend.

De toekomst

Hoewel Samsung nog geen officiële bevestiging geeft voor de Galaxy S27-serie, lijkt de richting duidelijk. Met silicium-koolstofbatterijen kan het bedrijf grotere accu’s toepassen zonder dat smartphones dikker of zwaarder hoeven te worden.

Als de geruchten kloppen, betekent dat een langverwachte verbetering voor de batterijduur van Samsungs vlaggenschepen. Officiële details worden waarschijnlijk pas bekend wanneer de Galaxy S27-serie begin volgend jaar wordt aangekondigd.