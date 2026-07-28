Google bevestigt prijsstijging voor Pixel 11 en werkt aan zuiniger Android

Google heeft informatie gedeeld over de Pixel 11-serie. Die smartphones zullen namelijk duurder worden. En dit alles is te danken aan de hoge kosten voor werkgeheugen. Tegelijkertijd werkt Google aan een zuiniger Android en daar moeten we op termijn de vruchten van plukken.

Pixel 11 wordt duurder

Ben je geïnteresseerd in de aankomende Pixel 11-serie? Dan moet je rekening houden met een hogere prijs. Google heeft bevestigd dat de nieuwe Pixel-smartphones duurder worden door de fors gestegen kosten van RAM-geheugen. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan manieren om Android minder afhankelijk te maken van veel werkgeheugen.

Volgens Shakil Barkat, vicepresident Devices & Services bij Google, kampt de hele techindustrie met een uitzonderlijke stijging van de geheugenprijzen. Zo zou de prijs van 1GB RAM zijn opgelopen van 2,80 dollar in 2025 naar 12 dollar in 2026.

Prijsstijging voor nieuwe Pixel-apparaten

Google zegt dat het de hogere inkoopprijzen lange tijd zelf heeft opgevangen, maar dat dit niet langer mogelijk is. Daarom worden de prijzen van de Pixel-productlijn aangepast. Dat geldt ook voor de Pixel 11-serie, die op 12 augustus officieel wordt onthuld. Ook andere apparaten, waaronder de Pixel Watch, krijgen met prijswijzigingen te maken.

De exacte nieuwe prijzen houdt Google voorlopig nog geheim. Volgens eerdere geruchten stijgen de Pixel 11 en Pixel 11 Pro met ongeveer 100 dollar, waarbij de standaardopslag mogelijk wordt verdubbeld naar 256GB. Voor de Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold wordt eveneens een prijsverhoging verwacht.

Niet alleen nieuwe toestellen worden geraakt. Google laat weten dat ook bestaande Pixel-smartphones later duurder kunnen worden. Welke modellen dat precies zijn en wanneer de wijzigingen ingaan, is nog niet bekend. Volgens het bedrijf hangt dat af van de beschikbaarheid en de ontwikkelingen op de markt.

Android moet efficiënter worden

Naast de prijsverhogingen investeert Google in een structurele oplossing. Het bedrijf werkt aan een efficiëntere versie van Android, zodat smartphones met minder werkgeheugen toch soepel blijven functioneren.

Daarvoor worden zowel Android zelf als het bredere app-ecosysteem geoptimaliseerd. Ook de combinatie van Google’s eigen AI-modellen, Tensor-processors en software moet ervoor zorgen dat AI-functies efficiënt kunnen draaien zonder veel RAM te gebruiken.

Of de optimalisaties uiteindelijk betekenen dat toekomstige Pixel-smartphones met minder RAM toe kunnen, zal later moeten blijken. Wel is duidelijk dat de wereldwijde stijging van de geheugenprijzen nu ook zichtbaar wordt in de prijzen van Google’s nieuwe hardware.