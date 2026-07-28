WhatsApp maakt bellen in je browser mogelijk, plus nieuwe features

Gebruik je WhatsApp regelmatig om te bellen? Dan krijg je er binnenkort een aantal handige mogelijkheden bij. WhatsApp breidt de belfunctie uit, zodat je voortaan ook rechtstreeks via je webbrowser kunt bellen. Daarnaast introduceert de app verschillende verbeteringen voor groepsgesprekken en de beeld- en geluidskwaliteit.

Bellen via WhatsApp Web

De grootste vernieuwing in WhatsApp is dat je nu audio- en videogesprekken kunt voeren én ontvangen via WhatsApp Web. Via de browser krijg je vrijwel dezelfde functies als op je smartphone of desktop-app. Zo kun je je scherm delen, reageren met emoji’s en gebruikmaken van een speciaal oproepentabblad met je gespreksgeschiedenis en favorieten. Alle gesprekken blijven end-to-end versleuteld, zonder tijdslimiet of extra kosten, zo benadrukt de berichtendienst.

Gesprek verplaatsen zonder opnieuw te bellen

WhatsApp introduceert ook Gespreksoverdracht. Daarmee kun je een lopend groepsgesprek naadloos verplaatsen van het ene apparaat naar het andere. Begin je een videogesprek op je telefoon terwijl je onderweg bent? Dan kun je het thuis eenvoudig overzetten naar WhatsApp Web of de desktopversie om verder te praten op een groter scherm. Andersom werkt het ook.

Voor groepsgesprekken komt er bovendien een wachtruimte. Wanneer je een oproeplink aanmaakt, kun je instellen dat deelnemers eerst toestemming moeten krijgen voordat ze aan het gesprek deelnemen. Zo bepaal jij zelf wanneer iemand wordt toegelaten.

Ook de kwaliteit van gesprekken krijgt aandacht. Met QuickHD wordt video al in de eerste seconden van een gesprek in hoge kwaliteit weergegeven. Je hoeft daardoor minder lang te wachten voordat het beeld scherp is.

Daarnaast voegt WhatsApp ruisonderdrukking toe. Achtergrondgeluiden worden automatisch verminderd, zodat jouw stem duidelijker hoorbaar is tijdens gesprekken. Handig als je belt vanuit een druk kantoor, een station of een andere rumoerige omgeving. Je kunt deze functie op ieder moment in de gespreksinstellingen in- of uitschakelen.

Uitrol

WhatsApp laat weten dat alle nieuwe functies vanaf nu geleidelijk worden uitgerold. Het kan dus even duren voordat ze op jouw account verschijnen. Zodra de update beschikbaar is, kun je zowel op je smartphone als in de browser profiteren van de uitgebreidere belfuncties.