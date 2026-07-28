Close Menu
    dinsdag 28 juli
    Trending
    WhatsApp Web
    Nieuws

    WhatsApp maakt bellen in je browser mogelijk, plus nieuwe features

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Gebruik je WhatsApp regelmatig om te bellen? Dan krijg je er binnenkort een aantal handige mogelijkheden bij. WhatsApp breidt de belfunctie uit, zodat je voortaan ook rechtstreeks via je webbrowser kunt bellen. Daarnaast introduceert de app verschillende verbeteringen voor groepsgesprekken en de beeld- en geluidskwaliteit.

    Bellen via WhatsApp Web

    De grootste vernieuwing in WhatsApp is dat je nu audio- en videogesprekken kunt voeren én ontvangen via WhatsApp Web. Via de browser krijg je vrijwel dezelfde functies als op je smartphone of desktop-app. Zo kun je je scherm delen, reageren met emoji’s en gebruikmaken van een speciaal oproepentabblad met je gespreksgeschiedenis en favorieten. Alle gesprekken blijven end-to-end versleuteld, zonder tijdslimiet of extra kosten, zo benadrukt de berichtendienst.

    WhatsApp web bellen

    Gesprek verplaatsen zonder opnieuw te bellen

    WhatsApp introduceert ook Gespreksoverdracht. Daarmee kun je een lopend groepsgesprek naadloos verplaatsen van het ene apparaat naar het andere. Begin je een videogesprek op je telefoon terwijl je onderweg bent? Dan kun je het thuis eenvoudig overzetten naar WhatsApp Web of de desktopversie om verder te praten op een groter scherm. Andersom werkt het ook.

    Voor groepsgesprekken komt er bovendien een wachtruimte. Wanneer je een oproeplink aanmaakt, kun je instellen dat deelnemers eerst toestemming moeten krijgen voordat ze aan het gesprek deelnemen. Zo bepaal jij zelf wanneer iemand wordt toegelaten.

    Ook de kwaliteit van gesprekken krijgt aandacht. Met QuickHD wordt video al in de eerste seconden van een gesprek in hoge kwaliteit weergegeven. Je hoeft daardoor minder lang te wachten voordat het beeld scherp is.

    Daarnaast voegt WhatsApp ruisonderdrukking toe. Achtergrondgeluiden worden automatisch verminderd, zodat jouw stem duidelijker hoorbaar is tijdens gesprekken. Handig als je belt vanuit een druk kantoor, een station of een andere rumoerige omgeving. Je kunt deze functie op ieder moment in de gespreksinstellingen in- of uitschakelen.

    Uitrol

    WhatsApp laat weten dat alle nieuwe functies vanaf nu geleidelijk worden uitgerold. Het kan dus even duren voordat ze op jouw account verschijnen. Zodra de update beschikbaar is, kun je zowel op je smartphone als in de browser profiteren van de uitgebreidere belfuncties.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    WhatsApp PiP header
    WhatsApp werkt aan verjaardagsherinneringen10/07/2026
    WhatsApp laat je alvast je gebruikersnaam reserveren: zo werkt het
    WhatsApp laat je alvast je gebruikersnaam reserveren: zo werkt het30/06/2026
    WhatsApp vernieuwt ‘Over Mij’ en geeft meer overzicht en privacy
    WhatsApp vernieuwt ‘Over Mij’ en geeft meer overzicht en privacy29/06/2026
    WhatsApp werkt aan widget voor snelle spraakberichten
    WhatsApp werkt aan widget voor snelle spraakberichten18/06/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp