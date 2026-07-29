Nothing lijkt klaar voor eerste eigen smartwatch; komt in september

In september krijgen we waarschijnlijk een nieuw product van Nothing te zien. De fabrikant komt met een eigen smartwatch. Via submerk CMF heeft het al eens horloges uitgebracht, maar een echte Nothing Watch is er nog niet. Het horloge zou een herkenbare Nothing-uitstraling krijgen.

Nothing met eigen smartwatch

Nothing heeft inmiddels verschillende slimme horloges uitgebracht via het submerk CMF, maar een smartwatch onder de eigen merknaam ontbreekt nog altijd. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Volgens een nieuwe aanwijzing werkt het bedrijf aan zijn eerste Nothing-smartwatch, die mogelijk al in september wordt aangekondigd. De informatie is afkomstig van insider Yogesh Brar. Hij stelt dat Nothing de smartwatch momenteel ontwikkelt en mikt op een introductie in september. Officieel heeft het bedrijf hierover nog niets bevestigd.

De CMF Watch 2 Pro

Herkenbare Nothing-uitstraling

Als de geruchten kloppen, krijgt de smartwatch dezelfde ontwerpstijl als andere Nothing-producten. Denk aan het minimalistische ontwerp met transparante elementen, waarmee het merk zich de afgelopen jaren heeft onderscheiden. Dit zagen we ook terug in de erg goed scorende Nothing Ear (3a) oordopjes.

Volgens de geruchten krijgt de smartwatch een prijs van minder dan 300 dollar. Daarmee zou het horloge zich richten op het hogere middensegment. Opvallend is dat er wordt gespeculeerd over Wear OS als besturingssysteem. De huidige CMF-smartwatches draaien op een eigen RTOS-platform, dat vooral gericht is op een lange accuduur en basisfuncties. Een overstap naar Wear OS zou betekenen dat gebruikers toegang krijgen tot meer apps, Google-diensten en uitgebreidere smartwatchfuncties.

De tipgever meldt ook dat de smartwatch aanvankelijk alleen in een selectie van markten verschijnt. Welke landen daarbij horen, wordt niet gedeeld.

Mocht de smartwatch werkelijkheid worden, dan zet Nothing voor het eerst een stap buiten zijn CMF-lijn en krijgt het merk een eigen smartwatch die moet aansluiten bij de rest van het Nothing-ecosysteem. Daarmee zou het bedrijf zijn aanbod verder uitbreiden naast de bestaande smartphones, oordopjes en andere accessoires.