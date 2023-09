CMF by Nothing komt met betaalbare smartwatch en meer

CMF by Nothing is een submerk van telefoonfabrikant Nothing. Het merk heeft nu haar eerste reeks, betaalbare, producten laten zien aan het publiek.

CMF by Nothing producten

De eerste producten van het merk CMF by Nothing zijn aangekondigd door het merk. Allereerst is er de CMF Watch Pro. Deze smartwatch kost 69 dollar en biedt een 1,96 inch AMOLED-scherm. Het horloge laat je via Bluetooth bellen, geeft uiteraard je notificaties door en heeft GPS aan boord. Van meer dan 110 sportmodi kan de activiteit bijgehouden worden. Onder andere je slaap, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed kunnen met het horloge gemeten worden. De 340 mAh batterij moet het volgens CMF by Nothing bij normaal gebruik 13 dagen uithouden. De smartwatch draait op een eigen OS.

CMF by Nothing, wat dus een submerk is van Nothing, dat eerder de Nothing Phone 2 presenteerde, kondigt nog twee apparaten aan. We zien een 65W GaN lader met twee USB-C poorten en een USB-A poort. Deze gaat voor 39 dollar mee naar huis. Ook zien we nog de Buds Pro, welke voorzien zijn van active noise-cancellation, Bluetooth 5.3 en een accuduur van maximaal 39 uur, zonder ANC, inclusief case. De bediening kan gewoon via de Nothing X-app. De prijs komt uit op 49 dollar.

Het is niet geheel duidelijk in welke landen de producten uitgebracht worden. Voor de Euro-prijzen komt er bij de drie producten nog de bekende BTW bij van 21 procent.