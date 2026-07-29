Google laat je inloggen met videoselfie

Inloggen kan bij Google voortaan op een nieuwe manier. Middels een videoselfie kun je bijvoorbeeld weer toegang krijgen tot je Google-account. De ondersteuning voor deze manier van inloggen komt wereldwijd beschikbaar.

Inloggen met een videoselfie

Google voegt een nieuwe manier toe om toegang te krijgen tot je Google-account. Vanaf nu kun je een selfievideo instellen als extra inlogmethode. De functie is bedoeld als alternatief voor momenten waarop je bijvoorbeeld geen toegang hebt tot je gebruikelijke telefoon of computer, of als je bent buitengesloten van je account. Met deze nieuwe optie wil Google gebruikers meer mogelijkheden bieden om veilig weer toegang te krijgen tot hun account.

Het instellen van een selfievideo is volgens Google eenvoudig. Je kijkt in de camera van je apparaat en volgt een aantal korte instructies waarbij je je hoofd vanuit verschillende hoeken beweegt. Zo wordt een video gemaakt die later kan worden gebruikt om je identiteit te controleren.

Mocht je in de toekomst problemen hebben met inloggen, dan neem je opnieuw een selfievideo op. Google vergelijkt deze nieuwe opname met de video die je eerder hebt opgeslagen. Komt alles overeen, dan kun je weer toegang krijgen tot je account. We kennen dit van verschillende bank-apps, zoals bij Revolut.

Privacy

Google benadrukt dat de selfievideo volledig onder jouw controle blijft. De video wordt alleen opgeslagen nadat je daar toestemming voor hebt gegeven en je kunt deze op elk moment weer verwijderen via je Google-account.

Daarnaast zegt het bedrijf dat de video uitsluitend wordt gebruikt om je identiteit te verifiëren bij het inloggen, tenzij je zelf toestemming geeft voor een ander gebruik. De opgeslagen beelden worden versleuteld bewaard, zodat ze ook tijdens de opslag goed beveiligd zijn.

Bescherming tegen nepvideo’s

Omdat gezichtsherkenning steeds vaker doelwit is van misbruik, heeft Google meerdere beveiligingslagen ingebouwd. Zo controleert het systeem niet alleen of de nieuwe selfie overeenkomt met de opgeslagen video, maar moet je ook enkele eenvoudige bewegingen uitvoeren. Daarmee kan Google vaststellen dat het om een echte, live opgenomen video gaat en niet om een foto of een deepfake.

Daarnaast blijven de bestaande beveiligingsmaatregelen actief om verdachte inlogpogingen te herkennen en tegen te houden. De selfievideo vervangt bestaande inlogopties niet, maar komt erbij als extra mogelijkheid. Google adviseert gebruikers nog altijd om meerdere manieren in te stellen om toegang tot hun account te behouden.

Volgens Google maakt deze uitbreiding het eenvoudiger om weer bij je account te komen als je onverwacht geen toegang meer hebt tot je vertrouwde apparaat. De functie wordt vanaf vandaag beschikbaar voor accounts die hiervoor in aanmerking komen. Gebruikers kunnen in hun Google-account controleren of zij de nieuwe inlogmethode al kunnen instellen.