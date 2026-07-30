Google laat Pixel 11 Pro opnieuw zien: betere blik op Pixel Glow

Google komt de laatste tijd vaak in het nieuws met de Pixel 11-modellen. Vandaag is dat ook het geval, in een nieuwe video die door Google wordt gedeeld. Daarin zien we de nieuwe Pro, inclusief een betere blik op Pixel Glow.

Pixel 11 Pro beter in beeld

Google voert de spanning richting de introductie van de Pixel 11-serie langzaam op. Met nog ongeveer twee weken te gaan tot het Made by Google-evenement heeft het bedrijf een nieuwe teaser gedeeld waarin vooral de Pixel 11 Pro centraal staat. Daarbij krijg je voor het eerst een duidelijkere indruk van de nieuwe Glow-verlichting op de achterkant van het toestel. Eerder zagen we al duidelijke persfoto’s.

De korte video maakt deel uit van de campagne ‘Ask more of your phone’, die Google vorig jaar al introduceerde. De boodschap is duidelijk: als je veel gebruikmaakt van Google-diensten, moet de Pixel-smartphone volgens het bedrijf de logische volgende stap zijn.

In de teaser komen verschillende bekende apps voorbij, waaronder Gmail, Google Maps, Search, Calendar, Docs en Gemini. Daarnaast laat Google ook diensten zien als Google Foto’s, Drive, Meet, Chrome, Slides, Chat, Translate, Keep, Sheets, Play, Home, Nest en Wallet. Daarmee benadrukt het bedrijf opnieuw hoe nauw de Pixel-smartphones zijn verweven met het eigen ecosysteem.

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Glow beter zichtbaar

Het meest opvallende moment uit de video is een recht van voren gefilmde opname van de Pixel 11 Pro. Daarin is de nieuwe Glow-verlichting beter zichtbaar dan in eerdere teasers.

De ronde lichtmodule draait als een soort windmolen rond en laat zien hoe de nieuwe verlichting eruitziet. Eerder toonde Google alleen een schuin beeld van het toestel, waardoor de details minder goed zichtbaar waren.

Wel lijkt de video een sterk gestileerde weergave te gebruiken. Rond de metalen camerabalk is een opvallende glans aangebracht, maar volgens de huidige informatie betekent dat niet dat het volledige frame verlichting krijgt. De verwachting is dat alleen de ronde Glow-module daadwerkelijk licht geeft. Op 12 augustus krijgen we alle details te weten. Dan is de officiële aankondiging.