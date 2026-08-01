Motorola Razr 70 Ultra review: veel hetzelfde, betere hoofdcamera

Motorola verandert weinig aan de Razr 70 Ultra. Op het eerste gezicht lijkt het toestel bijna hetzelfde als de Razr 60 Ultra van vorig jaar. Toch heeft Motorola een paar dingen aangepast. We hebben het toestel de afgelopen weken uitgebreid gebruikt. Alles over deze fliptelefoon lees je in onze Motorola Razr 70 Ultra review.

Motorola Razr 70 Ultra review

Motorola bracht eind april drie nieuwe toestellen uit: de Razr 70, de Razr 70 Plus en de Razr 70 Ultra. De Ultra is het meest interessante toestel van de drie. Vorig jaar waren we onder de indruk van de bouwkwaliteit en het coverscherm van de Razr 60 Ultra (review). Dit jaar is de belangrijkste vraag of Motorola genoeg heeft verbeterd, want de adviesprijs steeg met honderd euro. Tijd om deze nieuwe fliptelefoon uitgebreid onder de loep te nemen!

Unboxing

In de doos van de Razr 70 Ultra vind je naast het toestel een bijpassend hoesje en een USB-C kabeltje. Een lader zoek je, zoals inmiddels gebruikelijk bij veel merken, tevergeefs in de verpakking. Het hoesje is qua kleur afgestemd op het toestel, fijn dat Motorola wel een stukje bescherming meelevert voor wie dat graag gebruikt.

Design en interface

De Razr 70 Ultra is verkrijgbaar in twee afwerkingen: een Pantone Cocoa uitvoering met een houten achterkant en een Pantone Orient Blue variant met Alcantara. Wij testten de Alcantara-versie. Die voelt zacht en bijna fluweelachtig aan in de hand, een fijn contrast met de gladde glazen achterkant van de meeste smartphones. Toch blijft deze afwerking een echte stofmagneet, onze Razr 60 Ultra in de houten afwerking is dat absoluut niet. Na een middagje in onze broekzak troffen we alweer een laagje pluis rond de cameraringen aan en wat kattenharen aan het Alcantara

Het toestel weegt 199 gram en is dichtgeklapt 15,7 millimeter dik. Daarmee verdwijnt hij moeiteloos in je broekzak of tas. Het scharnier voelt oerdegelijk aan en houdt ook in een halfopen stand prima stand, handig als je het toestel als een klein tafelschermpje wilt gebruiken tijdens een videogesprek. Motorola gebruikt titanium in het frame en het toestel heeft een IP48-certificering. Tegen een regenbui kan hij dus wel, helemaal stofdicht is de Razr 70 Ultra niet.

Aan de zijkant vind je de volumetoetsen en een powerknop met vingerafdrukscanner die prima snel werkt. Aan de andere kant zit de vertrouwde AI-knop, die nog altijd niet aan een andere functie te koppelen is. Wil je liever met één druk op de knop Gemini opstarten? Dat kan helaas niet, het blijft de Moto AI assistent die je helpt.

Opengeklapt tref je een 6,96 inch AMOLED scherm met een resolutie van 1224 bij 2992 pixels en een ververssnelheid tot 165Hz. Die 165Hz merk je in de praktijk nauwelijks. Het scherm schakelt in normaal gebruik terug naar 120Hz, de hoogste ververssnelheid is voorbehouden aan een selectie games. De 22:9 van de Razr maakt het scherm behoorlijk smal, prettig voor scrollen maar minder ideaal voor het kijken van video’s in liggende stand. De vouw in het scherm is deels zichtbaar en voelbaar, vooral in fel licht.

Coverscherm

Het 4 inch coverscherm blijft wat ons betreft het sterkste onderdeel van de Razr 70 Ultra. Je kunt er nagenoeg elke app op openen, van je berichten beantwoorden tot navigeren met Google Maps en het checken van je Spotify playlist. Tijdens onze testperiode gebruikten we het coverscherm geregeld met Google Maps. Het scherm is helder, kleurrijk en reageert vlot. Door het onderste gedeelte ingedrukt te houden schakel je moeiteloos tussen een klein en een volledig schermformaat. Veel is niet veranderd ten opzichte van de Razr 60 Ultra. Dat hoeft ook niet, want het werkte vorig jaar al uitstekend.

Communicatie en multimedia

Op het gebied van communicatie kunnen we eigenlijk niets negatiefs ontdekken aan de Razr 70 Ultra. Gesprekken klinken helder, dankzij meerdere microfoons die achtergrondgeluid goed wegfilteren. Het toestel beschikt over stereoluidsprekers met ondersteuning voor Dolby Atmos. Genoeg volume voor een filmpje tussendoor, voor muziek grijp je toch liever naar een koptelefoon.

Motorola draait Android 16 met Hello UI erover heen, een schil die dicht tegen kale Android aanleunt. Helaas vinden we in de apps-lade een newsfeed vol met overbodige suggesties en bloatware. Gelukkig zet je dat met een paar tikjes uit. Verder zet Motorola groots in op Moto AI, met een hele reeks slimmigheidjes. Zo kun je met Style Sync een foto van je outfit laten omzetten in een bijpassende wallpaper, en herkent het toestel via slimme meldingen wat belangrijk is.

Leuk is dat Motorola nog altijd inzet op fysieke gebaren. Twee keer met het toestel schudden zet de zaklamp aan, en met een dubbele draai van je pols start je de camera op. Kleine handigheidjes die het dagelijks gebruik net iets prettiger maken, zo simpel kan het dus ook zijn.

Camera

De belangrijkste vernieuwing van de Razr 70 Ultra zit in de hoofdcamera. Motorola gebruikt een nieuwe 50 megapixel sensor met LOFIC-technologie, die moet zorgen voor een flink beter dynamisch bereik. Dat merk je ook echt. Overdag levert dit mooie, kleurrijke foto’s op met een prettig warme kleurweergave. Ook bij tegenlicht blijven schaduwpartijen lekker donker, in plaats van dat alles wordt platgeslagen bijvoorbeeld op een zonovergoten strand. De ultragroothoeklens, eveneens 50 megapixel, presteert overdag prima maar valt in een donkere omgeving duidelijk terug.

Verder inzoomen dan 2x kunnen we niet aanraden. Daarna gaat de AI flink aan de slag om het beeld te verbeteren. Het resultaat: foto’s die er al snel wat wazig en geschilderd uitzien. De selfiecamera, ook 50 megapixel, is prima voor een videogesprek.

Een leuke toevoeging is Frame Match, een functie waarmee je zeker thuiskomt met betere vakantiefoto’s. Wil je een foto van jezelf met een specifieke achtergrond, dan maak je eerst een foto van die achtergrond. Daarna neemt iemand anders het toestel over en lijnt het beeld op het coverscherm precies uit, voordat de foto met jou erop wordt gemaakt. Nooit meer gokken hoe de foto eruitziet dus.

Ben je benieuwd naar alle foto’s die we met de Motorola Razr 70 Ultra hebben geschoten, bekijk dan het fotoalbum.

Video

Filmen kan tot maximaal 8K met 30 beelden per seconde, en met Dolby Vision film je tot 4K met 30 beelden per seconde. Het contrastrijke beeld van Dolby Vision valt vooral op als je een geschikt scherm gebruikt om ernaar te kijken. Ook dit jaar keert de camcordermodus terug, waarbij je het scherm half opvouwt en het toestel vasthoudt als een ouderwetse camcorder, compleet met zoomen via een draaibeweging. Een leuke gimmick die we vorig jaar ook al zagen, maar daarom niet minder vermakelijk.

Prestaties en accuduur

Onder de motorkap zit dezelfde Snapdragon 8 Elite chipset als in de Razr 60 Ultra, aangevuld met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Dagelijks gebruik verloopt vlot en zonder haperingen. Apps openen zonder wachten en ook gamen gaat vloeiend. Bij langdurige zware belasting merkten we wel dat het toestel vrij snel warm wordt, waarna de prestaties iets terugvallen.

Motorola stopt er een 5000 mAh batterij in, een kleine plus ten opzichte van de 4700 mAh uit de Razr 60 Ultra. Daarmee kom je een volledige dag door. Bij wat rustiger gebruik ruikt het zelfs naar twee dagen. Opladen gaat met 68W snelladen, waarmee je in ongeveer twintig minuten de helft van de accu bijtankt en in iets meer dan drie kwartier volledig vol zit. Ook draadloos laden met 30W behoort tot de mogelijkheden, al moet je daarvoor wel een specifieke Motorola lader aanschaffen.

Let wel op dat de Razr 70 Ultra vrij agressief omgaat met apps op de achtergrond om de accu te sparen. Dat kan er in de praktijk voor zorgen dat meldingen van bijvoorbeeld WhatsApp met wat vertraging binnenkomen. Wil je dat niet, dan zet je de betreffende apps handmatig op onbeperkt accugebruik in de instellingen.

Updatebeleid

Motorola belooft drie jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates voor de Razr 70 Ultra. Dat is een verbetering ten opzichte van eerdere Razr modellen. Updates vanuit Motorola zijn, ook met de Razr 60 Ultra vrij spaarzaam. Gezien het bedrag wat je voor deze toestellen neerlegt mag Motorola wel iets beter haar best doen om de beveiliging van haar klanten up-to-date te houden.

Beoordeling

De Motorola Razr 70 Ultra blijft een van de leukste fliptelefoons die je kunt kopen, met een fraai coverscherm, een prettige batterijduur en een camera die dankzij de nieuwe sensor net weer wat beter voor de dag komt. Toch is het moeilijk aan te wijzen wat er nou echt verbeterd is ten opzichte van de Razr 60 Ultra. Dezelfde chipset, een vergelijkbaar scherm en nagenoeg hetzelfde design zorgen ervoor dat de hogere adviesprijs lastig te verantwoorden is als je de voorganger nog voor minder op de kop kunt tikken.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1399 euro, tegenover 1299 euro voor de Razr 60 Ultra vorig jaar, maar via diverse winkels is hij inmiddels al voor een stuk minder te vinden. Zelf aan de slag met het toestel? Je vindt de Motorola Razr 70 Ultra bij Belsimpel.

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