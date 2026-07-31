Samsung-gebruikers melden batterijproblemen na juli-update: dit is er aan de hand

Verschillende Samsung Galaxy-telefoons zijn inmiddels bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juli. Deze brengt ook verschillende kleine verbeteringen mee, maar blijkbaar ook wat problemen. Een groeiend aantal gebruikers meldt batterijproblemen, met een battery drain.

Battery drain op je Galaxy

Heb je na de nieuwste software-update het idee dat de batterij van je Samsung Galaxy sneller leegloopt of dat je toestel warmer wordt dan normaal? Dan ben je niet de enige die hier last van heeft. Steeds meer gebruikers melden problemen na de uitrol van de juli 2026 update.

De meldingen verschijnen vooral op de Samsung Community Forums en hebben voornamelijk betrekking op de Galaxy S25-serie en Galaxy S24-serie. Vooral bezitters van de Ultra-modellen lijken last te hebben van een hoger batterijverbruik en oververhitting. Volgens verschillende gebruikers is het batterijverbruik sinds de update flink toegenomen. Opvallend is dat sommigen aangeven dat hun toestel juist minder actief is gebruikt dan voorheen, maar toch sneller leeg raakt.

Een gebruiker van de Galaxy S25 Ultra zegt de oorzaak te hebben teruggevonden in WhatsApp. Na het installeren van de update zou de app blijven hangen tijdens het maken van een back-up. Daardoor blijft WhatsApp op de achtergrond actief, wat volgens de gebruiker zorgt voor extra batterijverbruik.

Of dit daadwerkelijk de oorzaak is van alle meldingen, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel melden meerdere gebruikers een vergelijkbaar probleem met WhatsApp na de installatie van de nieuwste software.

Oververhitting

Naast een kortere accuduur geven verschillende Galaxy-gebruikers aan dat hun smartphone warmer wordt dan normaal. Ook deze klachten lijken pas te zijn ontstaan na de juli-update. Het is nog onduidelijk of de oververhitting direct samenhangt met het verhoogde batterijverbruik of met de mogelijke WhatsApp-bug. Samsung heeft hierover vooralsnog geen officiële verklaring gegeven.

Op dit moment heeft Samsung de problemen nog niet erkend. Daardoor is ook niet bekend of het bedrijf al werkt aan een oplossing. Omdat de klachten lijken te zijn begonnen na de juli-update, bestaat de verwachting dat een volgende software-update het probleem mogelijk kan verhelpen. Daarover heeft Samsung echter nog niets bevestigd.