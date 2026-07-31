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    Google gestart met oplossing voor batterijproblemen op Pixel-telefoons

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    In de afgelopen maanden klaagden verschillende gebruikers van de Google Pixel-toestellen over een leeglopende batterij. Een oplossing is nu door Google beloofd, maar het kan nog wel even duren totdat het daadwerkelijk voor alle gebruikers is opgelost.

    Leeglopende batterij op Pixel

    Heb je de afgelopen maanden gemerkt dat de batterij van je Google Pixel sneller leegloopt? Dan ben je niet de enige. Sinds april melden veel Pixel-gebruikers dat hun smartphone na een software-update aanzienlijk meer energie verbruikt. Google zegt nu dat er een oplossing is uitgerold, al laten de eerste reacties zien dat het probleem nog niet voor iedereen verdwenen is.

    Google Pixel 10 Pro XL toetsen

    De batterijproblemen doken eerder dit jaar op na een update. Sommige gebruikers meldden dat de accuduur zelfs bijna werd gehalveerd. Vooral wanneer het toestel niet actief werd gebruikt, zou de batterij opvallend snel leeglopen.

    Google heeft inmiddels een update geplaatst op zijn Issue Tracker en meldt dat het probleem is verholpen. Volgens het bedrijf zit de oplossing in de juli-update van 2026 voor de Pixel 9- en Pixel 10-serie.

    De fix is beschikbaar voor de volgende toestellen:

    • Pixel 9
    • Pixel 9 Pro
    • Pixel 9 Pro XL
    • Pixel 10
    • Pixel 10 Pro
    • Pixel 10 Pro XL
    • Pixel 10a

    Voor de Pixel 8a en Pixel 9a laat de oplossing nog even op zich wachten. Die toestellen ontvangen de aanpassing volgens Google pas met de software-update van september. Opvallend is dat Google in zijn bericht geen melding maakt van andere Pixel-smartphones. Ook eigenaren van de Pixel 7-serie en verschillende toestellen uit de Pixel 8-serie hebben de afgelopen maanden vergelijkbare batterijproblemen gemeld.

    Is het opgelost?

    Hoewel Google het probleem als opgelost beschouwt, zijn de reacties van gebruikers gemengd. Onder het bericht op de Issue Tracker verschenen tientallen reacties van mensen die aangeven dat hun batterij nog steeds net zo snel leegloopt als voorheen.

    Veel gebruikers vinden het daarom te vroeg dat Google de melding als afgerond heeft gemarkeerd. Volgens hen is de batterijduur na de juli-update niet of nauwelijks verbeterd.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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