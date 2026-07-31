Xiaomi Redmi Note 17-serie volledig uitgelekt: dit kun je verwachten

Xiaomi zal binnenkort de nieuwe Redmi Note 17-serie aankondigen. In aanloop naar de officiële release is nu de informatie voortijdig uitgelekt, inclusief foto’s. Het gaat om de Redmi Note 17, de 17 Pro en 17 Pro Max. Allen voorzien van een flinke batterijcapaciteit.

Redmi Note 17-serie uitgelekt

De wereldwijde Redmi Note 17-serie lijkt niet lang meer op zich te laten wachten. Nog voordat Xiaomi de toestellen officieel heeft aangekondigd, zijn zowel afbeeldingen als vrijwel alle specificaties uitgelekt. De nieuwe reeks zou bestaan uit de Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro en Redmi Note 17 Pro Max, waarbij vooral de enorme batterijen opvallen.

Redmi Note 17

Het instapmodel krijgt volgens de gelekte informatie een 6,99 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, een piekhelderheid van 1800 nits en Gorilla Glass 7i. De smartphone verschijnt in een 4G- en 5G-uitvoering. De 4G-versie draait op een Snapdragon 6s 4G Gen 2 processor, terwijl de 5G-variant is uitgerust met een Snapdragon 4 Gen 4 chipset.

Verder beschikt het toestel over een 50 megapixel hoofdcamera, een 16 megapixel selfie-camera en een 7700 mAh batterij met ondersteuning voor 45W snelladen. Daarnaast zou het toestel een IP65-certificering krijgen en draaien op Android 16 met HyperOS 3.

Redmi Note 17 Pro

De Redmi Note 17 Pro zet een stap omhoog met een 6,83 inch AMOLED-scherm met een hogere resolutie, 120 Hz-verversingssnelheid en een piekhelderheid van maar liefst 3500 nits. Het scherm wordt beschermd door Gorilla Glass Victus 2.

Onder de motorkap zou een Snapdragon 6s Gen 4 processor zitten, gecombineerd met maximaal 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Aan de achterkant zijn een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel ultragroothoekcamera aanwezig. Voor selfies is opnieuw gekozen voor een 16 megapixel camera.

Ook de batterij groeit verder. De Pro krijgt volgens het lek een capaciteit van 8340 mAh en ondersteunt 67W snelladen. Daarnaast zou het toestel beschikken over uitgebreide certificeringen tegen stof en water, waaronder IP66, IP68, IP69 en IP69K.

Redmi Note 17 Pro Max

Bovenaan de serie staat de Redmi Note 17 Pro Max. Dit model behoudt grotendeels hetzelfde scherm en dezelfde camera’s aan de achterkant als de Pro, maar krijgt een 32 megapixel selfiecamera.

De smartphone zou worden aangedreven door een Snapdragon 6 Gen 5 processor en beschikbaar komen met maximaal 12GB RAM en 512GB opslag. De grootste blikvanger is zonder twijfel de batterij. Volgens de gelekte specificaties krijgt de Pro Max een capaciteit van maar liefst 9210 mAh, gecombineerd met 100W snelladen.

Xiaomi heeft de Redmi Note 17-serie nog niet officieel aangekondigd, maar met de uitgebreide hoeveelheid gelekte informatie lijkt een wereldwijde introductie niet ver meer weg.