Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw Android Update Bulletin. Ook vandaag zetten we de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgerold, voor je op een rijtje. Welke Android-devices zijn geüpdatet?
Android updates in week 31
In de 31e week van 2026 hebben we verschillende updates voorbij zien komen. DroidApp zet de updates die zijn uitgerold, iedere week op een rijtje. Dit zijn de updates van week 31. Goed om te weten: we kunnen jouw hulp heel goed gebruiken. Krijg jij een update binnen voor je smartphone, Wear OS-smartwatch of tablet, stuur ons dan een screenshot. Deze mag je mailen naar redactie@droidapp.nl. We nemen hem vervolgens mee in de berichtgeving!
Fairphone
- Fairphone 6: beveiligingsupdate juli
Samsung
- Samsung Galaxy A35: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy A54: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy A56: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy S23: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy S23+: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy S23 Ultra: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S9: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S9+: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S10: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S10+: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S11: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab A9+: beveiligingsupdate juni