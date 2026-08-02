Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw Android Update Bulletin. Ook vandaag zetten we de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgerold, voor je op een rijtje. Welke Android-devices zijn geüpdatet?

Android updates in week 31

In de 31e week van 2026 hebben we verschillende updates voorbij zien komen. DroidApp zet de updates die zijn uitgerold, iedere week op een rijtje. Dit zijn de updates van week 31. Goed om te weten: we kunnen jouw hulp heel goed gebruiken. Krijg jij een update binnen voor je smartphone, Wear OS-smartwatch of tablet, stuur ons dan een screenshot. Deze mag je mailen naar redactie@droidapp.nl. We nemen hem vervolgens mee in de berichtgeving!

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