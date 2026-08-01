Android in juli 2026: de beste apps en het belangrijkste nieuws

De nieuwe maand is begonnen, en dus is het tijd om terug te blikken op de afgelopen maand. DroidApp heeft het belangrijkste nieuws en de beste apps voor je bij elkaar geraapt, en op een rij gezet in dit artikel met beste apps van juli 2026.

Android in juli

De zomerse maanden zijn lekker bezig, en dus is het rustiger qua nieuws. Toch was er in juli nog wel het één en ander te melden. Het belangrijkste nieuws ging over OnePlus. De fabrikant houdt het onder andere in Europa voor gezien en trekt zich terug. Oppo zal het stokje overnemen en meer te zien zijn in het straatbeeld. Het is het einde van een mooi merk, waar we nog vaak aan mogen terugdenken.

Verder was Google er met een handige overstaphulp in Android 17, als je van iOS naar Android wilt. Ook zijn er nieuwe functies voor Gemini Notebook, de nieuwe naam voor NotebookLM. Google toonde ook nieuwe Gemini-modellen en kwam met een nieuw ontwerp voor Google Foto’s. Dan was er ook nog Samsung, dat de nieuwe foldables en nieuwe smartwatches aan het publiek liet zien. Motorola toonde de Edge 70 Max, Nothing de Nothing Phone (4b).

KPN begon met het 5G thuis-internet abonnement, in navolging op Odido. Ook is het Combivoordeel bij de groengekleurde provider uitgebreid. De Europese Commissie heeft Google een flinke boete van 890 miljoen euro gegeven. ING moet inzicht geven in de privacyafspraken met Google over Google Pay. Polarsteps heeft Polarsteps Plus geïntroduceerd met extra functies en

Review

Vergeten

Tips

Oppo Find X9 Ultra tips: haal alles uit je nieuwe smartphone

Beste apps

In juli hebben we verschillende apps besproken. Dit is een selectie van de beste apps van deze maand.

Google Maps

Een fijne toevoeging vind je vanaf deze maand in Google Maps. Met de ‘Check voor vertrek‘-functie krijg je precies te zien wat goed is om te weten over een locatie. Zo zie je bij een snackbar direct een uitgelicht veld met dat er ter plekke geen zitgelegenheid is. Ook zie je bijvoorbeeld bij een restaurant dat een bepaald gerecht erg vaak aanbevolen wordt. Het is een handige toevoeging, die als het ware een soort samenvatting geeft van reviews.

Swarm

Locatie-app Swarm is een sociaal netwerk waarbij je je volgers kunt laten weten waar je uithangt. De applicatie is deze maand voorzien van een flinke update. Voortaan zie je een compleet nieuw ontwerp met zwarte en paarse elementen. Daarnaast is ook de bediening veranderd en moet alles weer net wat prettiger werken dan voorheen.

WhatsApp

Bij WhatsApp kun je vanaf nu videobellen in de browser. Het was een veelgevraagde functie door gebruikers, en eind juli is deze daadwerkelijk vrijgegeven. Zit je in een videocall, dan kun je deze ook gemakkelijk voortzetten op een ander apparaat, bijvoorbeeld op je smartphone. Dit werkt ook de andere kant op; heb je een videogesprek op je smartphone, dan kun je deze gemakkelijk voortzetten in WhatsApp Web of WhatsApp Desktop.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App brengt je elke dag op de hoogte van het belangrijkste, laatste nieuws rondom Android, smartphones, providers, apps en meer. Dit alles zonder vervelende reclamebanners. In de DroidApp App vind je ook de toesteldatabase met actuele prijzen en specificaties.