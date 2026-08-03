Google voorziet Pixel 11-serie van nieuwe ‘HiLight’-functie

Een nieuwe feature waarmee de Pixel 11-serie zich moet onderscheiden van concurrenten draagt de naam HiLight. De functie moet je middels een lampje informeren over een gebeurtenis of activiteit. Eerder verscheen deze functie al onder de naam Pixel Glow.

Pixel 11 krijgt HiLight

De Google Pixel 11-serie zal op 12 augustus officieel aangekondigd worden. In de afgelopen tijd is het nodige aan nieuws over de smartphoneserie uitgelekt. Dat gaat nu vrolijk verder. Het laatste nieuws gaat over een functie die we eerder te zien kregen onder de naam Pixel Glow. In de cameramodule zit een lampje dat kan oplichten bij gebeurtenissen en activiteiten, waaronder een bericht van iemand. Dit blijkt uit de laatste informatie die online is verschenen. Volgens deze informatie kan het lampje oplichten bij een inkomende oproep van een (favoriet) contact. Ook praten met Gemini kan gebruikt worden met het lampje.

In plaats van de naam Pixel Glow, lijkt Google gekozen te hebben voor een andere naam. Dylan Roussel, een bron die vaker over de Pixel-serie heeft gedeeld, meldt de functie ‘HiLight’ wordt genoemd. Op 12 augustus krijgen we alles te horen van wat je met deze functie kunt. Het lijkt erop dat alle Pixel 11-modellen deze feature krijgen. Van de week zagen we de nieuwe Pixel 11 Pro Fold op persfoto’s.