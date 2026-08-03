KPN-klanten kunnen geld terugkrijgen bij onvrede over prijsverhoging

Mobiele klanten van KPN kunnen bij de provider geld terugkrijgen, als zij het niet eens zijn met de prijsverhoging die eerder werd aangekondigd. De prijsverhoging zou gaan gelden voor alle klanten, in ruil voor meer veiligheid. Maar daar kon onder andere de Consumentenbond zich niet in vinden.

Prijsverhoging ongedaan maken bij KPN

Eind april schreven we op DroidApp over de prijsverhoging van KPN die mobiele klanten onder hun neus geschoven kregen. In ruil voor de 1,00 euro extra per maand, werd ‘Extra Veilig Mobiel’ toegevoegd aan het mobiele abonnement. Hierin zit onder andere het malwarefilter. Deze heeft als doel dat je veilig online kunt surfen via het netwerk van de provider, met een extra beschermlaag. Echter waren veel klanten erg ontevreden over deze gang van zaken en het feit dat de prijsverhoging verplicht werd. Ook DroidApp zette haar vraagtekens bij deze manier van werken.

Omdat met deze wijziging KPN de voorwaarden van het mobiele abonnement openbrak, konden klanten onder hun contract uit. Hoeveel mensen dit hebben gedaan, is niet bekend. Bij DroidApp zijn verschillende verhalen bekend van KPN-klanten die over zijn gestapt naar een andere provider. Deels omdat het bij een andere provider goedkoper kon, deels omdat zij het niet eens zijn over de gang van zaken met de keuzes die KPN hierin heeft gemaakt.

De Consumentenbond is er ook mee aan de slag gegaan en heeft KPN aan zijn jasje getrokken. Dat blijkt nu gewerkt te hebben. De Consumentenbond laat weten dat KPN tegemoet komt aan de bezwaren. Klanten met een mobiel abonnement hoeven toch niet verplicht te betalen voor het veiligheidsfilter. Degenen die het filter niet willen, kunnen bezwaar maken en krijgen de verhoging van 1,00 euro per maand terug. KPN gaat klanten dus niet zelf benaderen, maar klanten moeten zelf actief bezwaar indienen.

Wil je niet de extra kosten maken en niet het veiligheidsfilter gebruiken, dan kun je via deze pagina bezwaar maken. Hiervoor moet je naar beneden scrollen. Volgens de Consumentenbond komt KPN nog met een informatiecampagne.