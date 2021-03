Het bestaan van de OnePlus 9R wordt bevestigd door Pete Lau

Pete Lau, de CEO van OnePlus, heeft zich uitgelaten over het derde model van de 9-serie. Het gaat om de OnePlus 9R waarover we nu meer informatie te weten komen. En dat is niet alleen maar goed nieuws.

OnePlus 9R komt eraan

Naast de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro kunnen we volgende week ook de OnePlus 9R verwachten. Pete Lau is de CEO van het Chinese bedrijf en doet nu een deel van het boekje open. De smartphone zal een focus krijgen op een lagere prijs en perfecte prestaties voor het spelen van games. De naam OnePlus 9R wordt dus bevestigd, en zal het toestel dus niet doorgaan onder de naam 9 Lite of 9E, waarvan de namen rond gingen in de afgelopen tijd.

Daarbij zal de OnePlus 9R zal een ‘toonaangevend industrieel ontwerp’ krijgen, net als krachtige hardware en ondersteuning voor het 5G-netwerk. High-end functies zoals de Hasselblad-camera en Warp Charge zullen niet te vinden zijn op het nieuwe toestel. Er is echter ook slecht nieuws. Vooralsnog lijkt de OnePlus 9R alleen gepland te zijn voor India. Of dit op een later moment nog gaat veranderen, is niet bekend. Alle details zullen we op 23 maart te horen krijgen. DroidApp houd je uitgebreid op de hoogte.