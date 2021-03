Google Family Link geeft ouders en kinderen meer mogelijkheden

Google heeft de Google Family Link functionaliteit verder uitgebreid. Ouders kunnen hiermee voor hun kinderen beperkingen opleggen over wat zij doen met hun smartphone. In de komende weken komen er verschillende nieuwe functies beschikbaar.

Google Family Link met nieuwe functies

Google heeft voor ouders met kinderen een handige tool op de wereld gebracht; Google Family Link. Hiermee heb je als ouder de mogelijkheid om het Google-account van kinderen te beheren. Er kan een bedtijd ingesteld worden, of bijvoorbeeld in de gaten worden gehouden hoeveel tijd kinderen doorbrengen met hun smartphone of tablet. Sinds een kleine drie jaar is Google Family Link in Nederland en België beschikbaar.

De nieuwe verbeteringen die in de komende weken worden uitgerold, moeten de dienst verder verbeteren. Allereerst is er een nieuwe website, families.google. Met deze website kun je aan de slag met het beheren van het kinder-account en krijg je tips aangeboden. Verder kunnen ouders instellen dat bepaalde apps altijd gebruikt kunnen worden, ook al zit de schermtijd voor het kind erop. Handig als je bijvoorbeeld leerzame apps niet onder de noemer schermtijd wilt laten vallen. Je ziet ook hoeveel tijd die desbetreffende apps gebruikt zijn.

Opvallend is verder dat Google ook werkt aan mindfulness voor kinderen. Volgens de zoekmachine namen zoekopdrachten toe in de afgelopen tijd, en nu wil Google daar in tegemoet komen. Google zal verder apps aanbevelen, al werkt deze functionaliteit vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. Het gaat om apps bedoeld voor kinderen. Google geeft gebruikers verder meer mogelijkheden om instellingen aan te passen op het Android-apparaat van je kind. Hiervoor verifieer je dat je een ouder bent, en hoef je dit dus niet op je eigen apparaat de instellingen aan te passen.