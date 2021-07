Nieuwe Oppo Watch 2 lekt uit: komt in verschillende kleuren

Oppo zal binnenkort een nieuwe smartwatch op de markt komen als opvolger van de Oppo Watch. Het horloge zal de naam Oppo Watch 2 krijgen en moet deze week nog verschijnen. We zien nu beelden van de Oppo Watch 2.

Oppo Watch 2 in beeld

Evan Blass heeft weer van zich laten horen. Deze keer gaat het niet om een nieuwe smartphone die we kunnen verwachten, maar een nieuwe smartwatch. In onze Oppo Watch review waren we enthousiast over het horloge, en is er volgens de fabrikant reden genoeg voor een opvolger.

Op uitgelekte foto’s zien we de Oppo Watch 2 met verschillende kleuren bandjes. Naast een zwarte band zien we ook de kleuren rood en blauw terugkomen in de foto’s. Dat betekent echter niet gelijk dat we in de winkel deze keuze ook krijgen. De eerste generatie Oppo Watch is ook verkrijgbaar in verschillende kleuren, maar niet in Nederland.

Als we kijken naar het ontwerp van de Oppo Watch 2 zien we geen wereldschokkende dingen. Het horloge behoudt haar vierkante scherm en aan de rechterkant zitten twee fysieke knoppen. We vermoeden dat de werking van deze knoppen gelijk zal zijn aan die van de voorganger van de ‘2’. Zo kun je met de ene knop snel het menu openen, en kun je met de andere knop een favoriete applicatie snel openen.

Volgens geruchten wordt de Watch 2 ook voorzien van eSIM-ondersteuning en een GPS-ontvanger. De huidige Watch heeft ook al een ingebouwde GPS-ontvanger aan boord. Mogelijk komt het model in twee maten op de markt (42 en 46 millimeter) en komt er in het horloge een Snapdragon 4100 chipset, speciaal voor de smartwatch. Duidelijk is dat het horloge Wear OS meekrijgt.

Volgens de berichten zou Oppo nog deze week de nieuwe smartwatch willen presenteren.

Foto bovenaan het artikel is de eerste generatie Oppo Watch