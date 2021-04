3 redenen om de Oppo Watch te kopen (adv)

De Oppo Watch is de uitgebreide smartwatch van Oppo. De smartwatch is van alle gemakken voorzien. Maar wat zijn de drie belangrijkste redenen om de Oppo Watch om je pols te binden? We zetten deze op een rijtje.

Oppo Watch: redenen om te kopen

De Oppo Watch hebben we eerder in april uitgebreid aan de tand gevoeld in de Oppo Watch review. De smartwatch is van alle gemakken voorzien en heeft veel te bieden. Zo kun je kiezen uit twee groottes, de 41mm en 46mm versie. Daarnaast is er Wear OS. Niet alleen voor de sportieve gebruiker is het een interessant apparaat, je mag ook zeker gezien worden met dit stijlvolle horloge. DroidApp zet samen met Oppo de drie beste redenen op een rij om de Oppo Watch te kopen.

Design en Wear OS

Het design is een kenmerkende eigenschap van de Oppo Watch. Hier zien we namelijk een stijlvolle vierkante klok. Bijzonder aan het scherm is de aanwezigheid van een dual-curved display dat doorloopt aan de zijkanten. Dit moet ervoor zorgen dat je een betere interactie krijgt met het scherm. Zoals we in de review al aangaven, is het scherm niet gevoelig voor krassen, wat extra fijn is. Het scherm is dankzij de maximale helderheid tot 500 nits ook op zonnige dagen goed af te lezen. De Oppo Watch biedt verder een aluminium frame en een siliconen band.

Wear OS, voorheen bekend als Android Wear, is het besturingssysteem van Google voor de smartwatch. Het kan overweg met zowel Android als met iOS, en werkt dus ook prima met je iPhone. Je hebt op het horloge toegang tot een groot aantal applicaties dankzij de aanwezigheid van de Google Play Store. Verder krijg je de headlines in het scherm te zien van het belangrijkste nieuws, is er Google Fit voor je activiteiten en kan er gebruik gemaakt worden van de Google Assistent. Een ander voordeel is dat je voor het beantwoorden van berichten niet alleen spraakbediening kunt gebruiken, maar ook een toetsenbordje. Navigeren kan ook prima, met de Google Maps toepassing op het horloge.

VOOC Flash Charging

De naam ‘VOOC Flash Charging’ kennen we al van Oppo. Dit is de term voor het snel opladen van een apparaat. De Oppo Watch biedt ook ondersteuning voor VOOC Flash Charging, wat erin resulteert dat de accu snel weer een tijd mee kan. Het mooie scherm en de vele functies vragen natuurlijk wel iets van de accu. Het 46 mm model kun je met 15 minuten laden tot 46 procent opladen. Het volledig opladen van de batterij van de smartwatch neemt 75 minuten in beslag. Kies je voor het kleinere 41 mm model dan kun je deze in een kwartier met 30 procent opladen.

Activiteiten en beweging

Een smartwatch gebruik je niet alleen voor je meldingen. Een belangrijke eigenschap is het bijhouden van je activiteiten en bewegingen. Daarin is de Oppo Watch prima in staat. Je kunt hiervoor de verschillende tools van Google Fit gebruiken, maar je kunt ook Oppo’s eigen HeyTap Health app gebruiken. In deze toepassing krijg je inzicht in je slaap, je stappen en nog veel meer. Met de knop aan de zijkant van het horloge kun je snel de tracking starten, zodat je na je fietstocht, wandeling of andere bewegingsactiviteit uitgebreide statistieken en informatie krijgt. Denk aan het aantal verbrande calorieën, de bewegingstijd, je hartslag over de afgelopen sessie en natuurlijk de snelheden die zijn gemeten door de Oppo Watch.

De Oppo Watch is voor al deze handige metingen voorzien van verschillende sensoren. Middels vier optische sensoren kan nauwkeurig de hartslag gemonitord worden. Een andere optie die beschikbaar is op de Oppo Watch, is het starten van een 5-minuten training. Zo kan de Oppo Watch je helpen op te staan, in beweging te komen of om even wat vet te verbranden. Samen met een uitlegvideo op het scherm van je horloge.

