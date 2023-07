Nothing Phone 2 vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland: alle details

De tweede smartphone van Nothing is vanaf nu officieel verkrijgbaar in Nederland. De smartphone, die opvalt door de transparante behuizing, is voorzien van nieuwe mogelijkheden en de eerste indrukken zijn positief.

Nothing Phone 2 te koop

Vanaf vandaag is de nieuwe Nothing Phone 2 te koop in ons land. De smartphone die eerder deze maand gepresenteerd werd, is voorzien van nieuwe snufjes en mogelijkheden, en bovenal nog betere specificaties. Onder andere op het gebied van de lichteffecten aan de achterkant heb je als gebruiker nu veel meer mogelijkheden tot je beschikking, waarbij je meer kunt personaliseren.

De telefoon heeft een transparant design, met een achterkant die is gemaakt van gerecycled glas. Hierdoor kun je de interne componenten van de telefoon zien. De Nothing Phone 2 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, en heeft een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2412 x 1080 pixels. De telefoon heeft een dual-camerasysteem met een 50MP hoofdcamera en een 50MP ultragroothoekcamera. De voorkant van de telefoon heeft een 32MP selfiecamera.

De Nothing Phone 2 draait op Android 13 en heeft de Nothing OS-schil. Nothing OS is een lichtgewicht en snelle schil die is ontworpen om gebruikers een eenvoudige en intuïtieve ervaring te bieden. De Nothing Phone 2 heeft een 4700mAh-accu die snel kan worden opgeladen met een 45W-oplader.

Voor de Nothing Phone 2 kun je kiezen uit de kleuren grijs en wit. Je kunt voor de telefoon terecht bij Belsimpel, T-Mobile, Tele2, Bol.com en bij Coolblue.