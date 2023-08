Nothing Phone 2 krijgt alweer update: juli-patch en veel meer

Een nieuwe grote update staat klaar voor de Nothing Phone 2. De meest recente smartphone van het merk krijgt weer een grote update vol nieuwe functies. Onder andere de juli-update wordt afgeleverd.

Grote juli-update voor Nothing Phone 2

Alweer staat een grote update klaar voor de Nothing Phone 2. De smartphone van het jonge merk wordt bijgewerkt met een hoop verbeteringen en optimalisaties. Eind juli werd ook al een grote update uitgerold. De changelog is lang; waarbij gedetailleerd uitgelegd wordt welke verbeteringen er precies doorgevoerd zijn.

Onder andere beveiligingsupdate juli 2023 wordt uitgerold naar het toestel. Daarbij zien we ook een aantal optimalisaties en verbeteringen voor de camera. In dat laatste geval gaat het om de fotokwaliteit in mindere lichtomstandigheden, maar ook om de 50MP modus, het bokeh-effect en de snelheid van HDR-foto’s.

Ook de nodige verbeteringen op andere vlakken worden benadrukt. Zo zijn er verbeteringen op het gebied van de haptische feedback tijdens het typen, de systeemstabiliteit en kan het toestel apps afsluiten wanneer de telefoon een bepaalde temperatuur bereikt. De hele changelog vind je hierboven in het artikel.

De update voor de Nothing Phone 2 wordt vanaf nu uitgerold naar het toestel. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op de Nothing telefoon.