Nothing lanceert submerk ‘CMF by Nothing’ voor goedkopere producten

We kunnen nog meer producten verwachten van het merk Nothing. De fabrikant heeft onlangs de Nothing Phone 2 aangekondigd. Met het submerk CMF by Nothing wil de fabrikant goedkopere producten op de markt brengen.

CMF by Nothing

CMF by Nothing is het nieuwe submerk van Nothing, waarbij de fabrikant het doel heeft om verschillende producten uit te brengen in een lage(re) prijsklasse. Carl Pei, de oprichter van Nothing, maakt het merk wereldkundig in een video waarin het merk aangekondigd wordt.

Het submerk deelt dezelfde focus als Nothing zelf. Dit is technologie voor consumenten, waarbij het design centraal staat. Onlangs presenteerde Nothing al haar nieuwe tweede smartphone; de Nothing Phone 2. Ook hierin staat het ontwerp, met de lichtgevende achterkant centraal. Nothing zegt dat een speciaal team zich gaat richten op de CMF producten.

Later dit jaar zullen we de eerste producten gaan zien van CMF by Nothing. Carl Pei spreekt hierbij over een smartwatch en een in-ear headset. Details hierover ontbreken nog, net als een periode waarin de producten verschijnen. We verwachten dat de producten van CMF by Nothing dezelfde insteek hebben als wat OnePlus doet met de Nord-serie. Daarvan verscheen bijvoorbeeld onlangs de OnePlus Nord Buds 2.



Het fragment met de aankondiging begint op minuut 08:46