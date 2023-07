Nothing Phone 2 krijgt flinke update: verbeteringen voor camera en meer

Nothing rolt de eerste update uit voor de Nothing Phone 2. De smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met verschillende verbeteringen. Waaronder optimalisaties en nieuwe verbeteringen voor de camera.

Nothing Phone 2 krijgt update

Vorige week werd de nieuwe Nothing Phone 2 onthuld. De nieuwe smartphone van de fabrikant krijgt nu echter haar eerste update. De update lijkt vrij substantieel, te zien aan de changelog. Je kunt een aantal camera-gerelateerde verbeteringen verwachten, zoals Portretmodus die 2x zoom ondersteunt, Motion capture die in 50 MP-modus wordt ondersteund, geoptimaliseerde HDR-effectiviteit “over de hele linie”, betere fotohelderheid bij zoomsnelheden tussen 4x en 10x, verbeterde camerakwaliteit in apps van derden, en verminderde vertraging bij het opnemen van video’s, die ook een betere stabilisatie-algoritme krijgen.

Daarnaast levert deze update ook verbeteringen in de batterij- en laadprestaties in extreme omstandigheden van de Nothing Phone 2, betere consistentie van draadloos opladen en Battery Share, evenals verbeterde prestaties van de gezichtsherkenning en de vingerafdruksensor.

Bugs met betrekking tot Quick Settings-uitbreiding en NFC zijn opgelost, evenals algemene, naamloze bugs, en de netwerkstabiliteit zou ook beter moeten zijn. Glyph Composer is nu beschikbaar in de Play Store, zodat je je eigen Glyph Ringtones kunt maken en opnemen.

Je kunt de voortgang van een aankomende Uber-rit via Glyphs controleren, en widgets toevoegen aan je lock screen en Always-on-Display. Tot slot krijg je vier nieuwe wallpapers, een modus voor één hand, herwerkte Nothing Machine ringtones en notificatiegeluiden van Phone 1, en de mogelijkheid om je meest gebruikte Quick Settings-tegels direct toe te voegen aan je home- of lockscreen. De update arriveert over-the-air als een download van 105 MB.