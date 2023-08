Nothing Phone 1 krijgt vanaf volgende week update naar Nothing OS 2.0

Een nieuwe update wordt binnenkort verwacht voor de Nothing Phone 1. De eerste smartphone van het merk krijgt vanaf volgende week de update naar Nothing OS 2.0, welke verschillende verbeteringen en nieuwe functies omvat.

Nothing OS 2.0 onderweg voor Phone 1

De Nothing Phone 1 was de eerste smartphone van het kakelverse bedrijf. De smartphonefabrikant heeft inmiddels de Nothing Phone 2 in het portfolio, maar dat betekent niet dat de eerste generatie vergeten wordt. Het merk laat nu weten dat de bezitters van de eerste Nothing Phone 1 vanaf volgende week een nieuwe, grote update kunnen verwachten.

Widgets in Nothing OS 2.0

Het gaat om de update naar Nothing OS 2.0. De nieuwe update kent functies van het nieuwe model, de Phone 2. Dit betekent dat je nieuwe opties en mogelijkheden krijgt voor de widgets voor op het startscherm en het vergrendelscherm, nieuwe quick setting-schakelaars en je kunt apps klonen. Verder krijg je de optie om app-pictogrammen op het startscherm te vergroten voor de apps waarbij je dat wilt en je kunt kiezen voor monochrome app-pictogrammen. Ook zijn nog verschillende andere verbeteringen klaargezet.

De Nothing Phone 1 zal de update vanaf volgende week krijgen, maar een datum wordt nog niet gedeeld.