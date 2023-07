Spotify verhoogt prijzen voor Premium- en Familie-abonnementen

Spotify heeft bekend gemaakt dat het de prijzen voor de Premium-abonnementen gaat verhogen. Allereerst zal de wijziging direct invloed hebben op nieuwe klanten, maar ook voor bestaande klanten zal er het één en ander gaan veranderen.

Spotify Premium wordt duurder

Muziekdienst Spotify heeft bekend gemaakt dat het prijsverhogingen gaat doorvoeren voor de abonnementen. De wijziging heeft betrekking op zowel de Premium- als de Familie-abonnementen. Lange tijd bleven deze prijzen hetzelfde, maar daar komt met direct ingang verandering in, zo laat het bedrijf weten in een blogbericht. Volgens Spotify is de prijsverhoging nodig voor innovatie en om ook in de toekomst de best mogelijke audio-ervaring aan te bieden aan zowel de gebruikers als aan de makers en artiesten.

De prijsveranderingen gelden in verschillende regio’s en landen, waaronder ook in Nederland en België. Afhankelijk van het abonnement gaat de maandprijs omhoog met 1 tot 3 euro per maand. De wijziging geldt direct voor de nieuwe klanten van de Zweedse muziekdienst. Op een later moment zullen ook bestaande klanten te maken krijgen met de prijsverhoging, maar daarover zullen de klanten nog een apart bericht ontvangen.

In onderstaande tabel vind je de nieuwe prijzen en de daarbij horende verhogingen.

