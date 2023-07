Coldplay muziek enorm in de lift op Spotify

De Britse band Coldplay staat vanavond na vier stijf uitverkochte shows voor de laatste keer voorlopig in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat Coldplay geliefd is blijkt ook op Spotify. De band stijgt flink in de charts, zo laat Spotify weten.

Coldplay razend populair op Spotify

De hype rond Coldplay kan je haast niet ontgaan zijn. Waar het vorig jaar augustus al voor velen stressen was of je wel tickets kon krijgen voor de concerten in de Arena, is het deze week de tijd van de concerten. Zaterdag was de eerste van de vier shows in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De band speelt enorme hits als Yellow, A Sky Full of Stars, Clocks, Viva La Vida en natuurlijk Fix You.

Alle vier de concerten waren in een mum van tijd volledig uitverkocht. Met de populariteit van Coldplay zit het dus wel goed. Dat ziet ook muziekdienst Spotify. Zij noteren een flinke stijging van het aantal streams van de muziek van Coldplay. De grootste stijging was terug te zien in het nummer ‘Everglow’, dat 182 procent meer geluisterd werd in Nederland. Op 17 juli werden de volgende cijfers gemeten door de Zweedse muziekdienst. De cijfers gaan specifiek over Nederland.