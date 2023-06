Spotify lanceert nieuwe desktop-app: dit is er nieuw

Muziekdienst Spotify brengt een grote update uit voor de desktop-applicatie. De interface op de computer bestaat voortaan uit drie kolommen, met handige toevoegingen. Wat is er nieuw in Spotify voor Mac en Windows?

Spotify Desktop in het nieuw

Het Zweedse Spotify heeft aangekondigd een vernieuwde desktop-applicatie uit te rollen voor Windows en Mac. Spotify heeft gewerkt aan een nieuwe weergave van je bibliotheek en hetgeen dat op dat moment afgespeeld wordt. Het ontdekken en beheren van muziek wordt volgens de muziekdienst nog beter met deze verbeteringen. Wat opvalt is bijvoorbeeld dat de interface uit drie kolommen bestaat.

Het hoofdgedeelte van de interface blijft ongewijzigd en dient nog steeds als centrale hub om door aanbevolen nummers en podcasts te bladeren, ze te ontdekken en te vinden. Er zijn echter ook enkele nieuwe toevoegingen om de desktop-ervaring meer in lijn te brengen met de mobiele app.

Aan de linkerkant van het scherm heb je toegang tot je bibliotheek, zodat je snel toegang hebt tot je opgeslagen muziek- en podcastcollecties. Volgens Spotify laten de eerste reacties zien dat gebruikers hebben ontdekt dat de nieuwe bibliotheek hen tijd bespaart, een beter overzicht geeft en het gemakkelijker maakt om tussen afspeellijsten te schakelen.

Aan de rechterkant van de app vind je de ‘Now Playing’-weergave, waar het huidige nummer of de podcast wordt weergegeven waarnaar je luistert. Hier kun je meer informatie vinden over het nummer en de artiest, evenals gegevens over tourdata en merchandise. Dit maakt het gemakkelijker om in contact te komen met je favoriete artiesten en meer over hen te ontdekken. Voor bepaalde podcasts kun je zelfs transcripties volgen terwijl je luistert.

Vrienden en zoeken

Samen zorgt het individueel aanpasbare ontwerp van deze nieuwe weergaven voor een rijkere ervaring, meer context en snellere toegang tot je persoonlijke favorieten. Vraag je je af waar de ‘Friend Activity’-feed is gebleven, waar je kunt zien wat je vrienden luisteren? Het is nog steeds toegankelijk via het ‘vrienden’-pictogram naast je profielfoto in de rechterbovenhoek van het hoofdgedeelte.

Voor degenen die een compacte weergave verkiezen: standaard zie je een uitgevouwen weergave van je bibliotheek. Maar als je alleen je afspeellijstpictogrammen wilt zien, kun je eenvoudig op de knop “Je bibliotheek” in de rechterbovenhoek klikken om de bibliotheek samen te vouwen.

Zoeken en filteren in je bibliotheek is nu eenvoudiger. Voorheen kon je alleen afspeellijsten vinden via de zoekbalk, en moest je niet alleen door je eigen inhoud bladeren, maar ook door de resultaten van de gehele Spotify-catalogus. Met het nieuwe bibliotheekontwerp kun je nu schakelen tussen je speciale muziek-, podcast- en audioboekfeeds en exclusief in je eigen bibliotheek zoeken.

Aanpassen is ook een belangrijk aspect van de vernieuwde desktopervaring. Zowel je bibliotheek als ‘Now Playing’ kunnen worden aangepast om meer of minder van het scherm in beslag te nemen. Je kunt afspeellijsten in de bibliotheek verplaatsen en vastzetten, en nummers neerzetten in bewerkbare afspeellijsten.

De nieuwe weergaven van ‘Your Library’ en ‘Now Playing’ worden vanaf vandaag uitgerold naar alle desktopgebruikers wereldwijd.