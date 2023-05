Spotify: dit wordt de winnaar van het Songfestival 2023

De komende week staat in het teken van het Eurovisie Songfestival. Namens Nederland gaan Mia en Dion hun lied ‘Burning Daylight’ zingen. Maar wie gaat er dit jaar winnen? Spotify deelt haar voorspellingen.

Spotify over Songfestival 2023

Spotify heeft een overzicht gepubliceerd over het Songfestival. De muziekdienst heeft gekeken naar de meest populaire tracks op het platform. Op basis daarvan heeft Spotify een voorspelling gedaan van welk land er met de winst vandoor gaat in het Britse Liverpool. DroidApp deelde van het weekend al een mooi artikel met de beste Songfestival apps.

Volgens Spotify gaat Loreen met haar track ‘Tattoo’ als winnaar naar huis. Loreen treedt op voor Zweden en won eerder dit jaar de voorrondes in Zweden tijdens Melodifestivalen met grote voorsprong. Loreen won in 2012 al het Songfestival met haar lied ‘Euphoria’. Haar track ‘Tattoo’ is in verschillende landen al te horen op radiostations, waaronder ook in Nederland. Loreen is met het nummer ook het meest gestreamde nummer wereldwijd. Nederland komt volgens de cijfers van Spotify op een vijfde plaats, na Italië, Noorwegen en Finland.

Meest gestreamde nummers

Spotify heeft onderstaande lijst gedeeld met de meest gestreamde inzendingen wereldwijd.

Niet alleen Spotify gaat uit van een winst voor de Zweden. Boomakers hebben ook hoge verwachtingen van de inzending van Loreen. Ieder jaar deelt Spotify een overzicht met de verwachte winnaar. In 2021 had Spotify het bij het juiste eind, toen won Italië. Vorig jaar gaf de muziekdienst aan dat Italië eveneens zou winnen, maar toen eindigde Oekraïne op de eerste plaats, gevolgd door Sam Ryder (Verenigd Koninkrijk) en Cornelia Jakobs (Zweden).