Fietsersbond lanceert nieuwe ‘Toertje app’ voor je fietstochten

Een fietstocht wordt nog leuker dankzij de nieuwe app van de Fietsersbond. Vanaf nu kun je aan de slag met de nieuwe Toertje app, welke de Routeplanner-app van de bond vervangt. Toertje moet je aanmoedigen om vaker de fiets te pakken.

Toertje app

De Toertje app is uitgebracht door de Fietsersbond. Helemaal nieuw is de applicatie niet helemaal, maar dankzij de grote update is het wel een compleet vernieuwde app. De applicatie was namelijk voorheen bekend onder de naam Routeplanner app. De applicatie geeft gebruikers de mogelijkheid om een fietsroute samen te stellen en moet motiveren om vaker de fiets te pakken.

Met de Toertje app kun je aan de slag met voorgeplande routes van de Fietsersbond, kun je gebruik maken van gesproken navigatie en vind je een overzichtelijke kaart. Tevens kun je een route uitstippelen met behulp van de fietsknooppunten die je verspreid over Nederland kunt vinden. Bij het plannen van een route kun je ook aangeven dat je een fietsroute wilt hebben die je makkelijk kunt aanfietsen, het kortst moet zijn of juist een route voor op de racefiets. Wil je trouwens met de racefiets op pad, lees dan zeker ons handige overzicht met wielren apps. Ga je liever met de fiets op pad, neem dan een kijkje in onze fiets apps.

Via de applicatie kun je ook een eigen club aanmaken en prestaties delen met vrienden. Zo kun je ook een competitie starten. Wielerjournalist Thijs Zonneveld is ook al in de app te vinden, en hiermee kun je direct vrienden worden. De applicatie is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.