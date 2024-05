Flora Incognita: plantjes herkennen en verzamelen met handige app

Heb je een plantje staan maar weet je niet zo goed om welke plant het precies gaat, Flora Incognita kan je hierbij helpen. Naast het herkennen van planten kan deze app nog meer.

Flora Incognita app herkent plantjes

Door met de app een aantal foto’s van de betreffende plant te maken zoekt de app in een database de juiste naam en informatie voor je op. Flora Incognita vertelt je bijvoorbeeld iets over de giftigheid en waar de plant voor bedoeld is. Ook kan je op een kaartje zien waar deze plant is waargenomen. Naast het nemen van foto’s kan je natuurlijk ook door de lijst met soorten zoeken.

De applicatie is te gebruiken met en zonder account, het voordeel van een account is dat je waarnemingen bewaard blijven. Deze waarnemeningen zie je dan terug op een kaart. Verder heeft de applicatie geen reclames.

De Flora Incognita app werd ontwikkeld als deel van een wetenschappelijk onderzoeksproject wat als doel heeft om natuurbehoud te verbeteren. Iedereen die zijn waarnemingen instuurt draagt daarmee dus bij aan het documenteren van invasieve soorten en het effect van klimaatverandering. Je kunt de app gratis uit de Google Play Store downloaden.