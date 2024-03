Green Zones app: weet waar je een milieusticker nodig hebt

Onbezorgd op reis, maar heb je al gecontroleerd of je misschien een milieusticker nodig hebt? Met de Green Zones applicatie heb je het in een handomdraai uitgezocht!

Groene zones & mileustickers

Wie wel eens een uitstapje maakt naar Duitsland heeft ongetwijfeld de vraag gesteld; heb ik een milieusticker nodig? Zeker als je bijvoorbeeld een dagje wilt shoppen in bijvoorbeeld Oberhausen, Düsseldorf of Keulen heb je die Duitse milieusticker nodig. Maar voor welke steden heb je deze nog meer nodig, of heb je deze juist niet nodig?

Natuurlijk is daar ook een handige app voor, met de Green Zones app zie je of je een sticker nodig hebt voor verschillende landen in de Europese Unie. Op dit moment zie je in de applicatie alle zones met sticker in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje. Ook andere landen kunnen een milieuzone hebben ingesteld en je vindt er al een aantal van de Nederlandse ZE-Zones terug.

Nederlandse ZE-Zones

Steden willen hun transport binnen de stadsgrenzen groener maken door vanaf 2025 zones te creëren waar alleen schone voertuigen mogen rijden. Bedrijven en overheden werken samen om regels op te stellen, problemen op te lossen en beleid te maken. Ze streven ernaar om in 2050 volledig emissievrij transport te hebben. In 29 Nederlandse gemeenten is besloten om een zogenoemde zero emissiezone in te gaan voeren, dit gebeurt vanaf 2025 in 20 verschillende gemeenten en nog eens zeker 9 in de loop van 2026 en 2028.

Deze Nederlandse ZE-Zones zullen dus van toepassing zijn op bestelwagens en vrachtwagens, tot 2030 is er een overgangsregeling voor diverse voertuigcategorieën.

Green Zones app

Bij het opstarten van de app wordt gevraagd welk soort voertuig je rijdt en welke stickers je in het bezit hebt. Door dit aan te geven zie je makkelijker of je ergens kunt rijden of niet. Je kunt bijvoorbeeld de kaart gebruiken en op een zone klikken om meer informatie te krijgen en via het tabblad “Milieuzones” kan je per land alle zones raadplegen.

Wat handig is aan de applicatie is dat deze door zowel bestuurders van een personenwagen te gebruiken is als beroepschauffeurs. Je vindt de Green Zones applicatie gratis in de Google Play Store en ook voor Apple vind je deze in de Appstore.