Samsung Galaxy S25 Slim nu ook te zien in renders: zo ziet hij eruit

Het nieuwe Slim-model uit de Galaxy S25-serie is te zien in eerste beelden. We hebben al het één en ander gehoord over de dunste smartphone uit de Galaxy S25-reeks, maar nu krijgen we er ook een beeld bij.

Samsung Galaxy S25 Slim in renders

Volgende week zal Samsung de nieuwe Galaxy S25-serie aankondigen. Volgens de eerder verschenen teaser gaat het om vier toestellen, maar het is nog even de vraag of we ze allemaal volledig te zien krijgen. Er gaan geruchten rond dat Samsung de vierde telefoon op een later moment zou willen laten zien.

In ieder geval krijgen we nu eindelijk een beeld bij de smartphone die de afgelopen weken voorbij is gekomen in het geruchtencircuit. De Samsung Galaxy S25 Slim moet de dunste smartphone worden uit de nieuwe high-end reeks. Dankzij OnLeaks krijgen we nu renders van het nieuwe toestel. Grote veranderingen ten opzichte van de andere modellen hoeven we niet perse te verwachten. Het toestel is direct herkenbaar als Samsung-toestel, waarbij de ringen van de cameramodule net als bij de andere S25-modellen ook hier zwart gekleurd zijn. Gisteren lekte officieel promotiemateriaal van de S25-serie.

OnLeaks deelt dat de telefoon een dikte krijgt van 6,9 millimeter, waarbij de dikte ter hoogte van de cameramodule uitkomt op 8,3 millimeter. Naar verluidt komt de dikte van de Galaxy S25 uit op 7,2 millimeter, waar de Galaxy S24 nu 7,3 millimeter dik is. Ook Apple zou werken aan een dunne iPhone 17. Volgens geruchten zou deze een dikte krijgen van 5,5 millimeter.

De S25 Slim komt met de Snapdragon 8 Elite chipset, samen met 12GB RAM, zoals we kennen van bijvoorbeeld de Galaxy S25+. Er is nog niets bekend over de batterijcapaciteit of andere specs. Op 22 januari zullen we tijdens Galaxy Unpacked een en ander te horen krijgen.