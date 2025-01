Samsung Galaxy S25-serie in nieuw promotiemateriaal te zien met One UI 7

Met nog een week tot Galaxy Unpacked, zijn er nieuwe beelden uitgebracht van de Samsung Galaxy S25. In de afgelopen tijd kwam er al het nodige aan beeld en informatie vrij, nu is er nieuw promotiemateriaal.

Promotiemateriaal van Galaxy S25-serie

De aankondiging van de Samsung Galaxy S25-modellen zal niet heel lang meer op zich laten wachten. Samsung zal een nieuwe editie van Galaxy Unpacked organiseren op 22 januari 2025, precies over een week. Vorige week was er al de nodige nieuwe informatie opgedoken. Zo zagen we meer foto’s voorbijkomen en kwamen ook de specificaties voorbij in het nieuws.

Vandaag zien we nieuwe promotiefoto’s van de Galaxy S25-serie. We zien daarbij het design goed van de toestellen S25 en S25+ en ook de Galaxy S25 Ultra komt voorbij. Bij de Ultra zien we ook de nieuwe One UI 7 Now Bar. De werking zal vergelijkbaar zijn met het Dynamic Island van Apple op de iPhone. Het geeft informatie op momenten dat je het nodig hebt.

Volgende week zullen we alles te horen krijgen over de nieuwe Galaxy S25-serie. Uiteraard lees je alles hierover terug op DroidApp.nl.