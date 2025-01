Samsung Galaxy S25-serie: de belangrijkste geruchten tot nu toe (adv)

Samsung werkt ook voor dit jaar weer aan een reeks high-end smartphones. Tenminste drie toestellen vol krachtige hardware en interessante software. Wat is er tot nu toe allemaal bekend over de nieuwe modellen uit de S25-serie? We zetten het op een rijtje.

Samsung Galaxy S25-serie is onderweg!

In de afgelopen weken en maanden hebben we het nodige al gehoord en gezien van de nieuwe Samsung S25 modellen. De nieuwe serie belooft weer een reeks te worden vol moois en nieuwigheden. Op DroidApp hebben we ook al het nodige over de nieuwe telefoons met je gedeeld. In dit artikel zetten we enkele belangrijke geruchten op een rijtje.

Er zijn ook een aantal zaken al zeker. Zo weten we dat Samsung de nieuwe modelreeks aankondigt op 22 januari 2025. Op deze dag zal Samsung een nieuwe editie van Galaxy Unpacked houden. Verder heeft Samsung nog geen informatie gedeeld over wat we precies kunnen verwachten. Gelukkig zijn daar dan de geruchten die duidelijkheid geven over de nieuwe toestellen. Wil je een heel overzicht, bekijk dan deze pagina; waar je alle berichten over de Galaxy S25 terug kunt vinden.

Magnetische lader

Een opvallend gerucht dat de laatste weken de revue passeert, is een extra accessoire. Er komt een case beschikbaar waarin we een magnetische ring zien. Geheel nieuw is dit niet. We kennen dit al langer van Apple. Dat gebruikt bij de iPhone de MagSafe-technologie. Hiermee kun je bijvoorbeeld een accupack of wallet ‘aan je toestel klikken’. Maar ook wordt deze ring gebruikt om het toestel op zijn plek te houden tijdens het draadloos laden. Wat Samsung precies van plan is met deze techniek is nog niet helemaal helder. Er gaan geruchten rond dat deze techniek alleen voor de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra geldt. De ring zagen we deze week ook terug bij het nieuwe high-end toestel van OnePlus; de OnePlus 13.

Over het opladen is overigens nog wel iets anders bekend. De nieuwe vlaggenschepen zullen een nieuwe oplaadtechniek ondersteunen. Het gaat om Qi2 charging. Deze techniek optimaliseert het draadloos laden van je smartphone. Qi2 maakt gebruik van een magnetisch power profile dat lijkt op Apple’s MagSafe-technologie. Dit zorgt ervoor dat apparaten perfect worden uitgelijnd met de oplaadspoel, wat leidt tot efficiëntere energieoverdracht en minder verspilling van energie. Hierdoor is Qi2 sneller en energiezuiniger. Tevens beschikt het over verschillende veiligheidsprotocollen.

Komt er een Galaxy S25 Slim?

Opvallend detail aan de teaser die door Samsung is geplaatst, is dat er op de foto vier toestellen te zien lijken zijn. De laatste generaties Galaxy S-toestellen bestaan uit vier modellen; een standaard model, de Plus en de Ultra. Er gaan al langere tijd geruchten over een extra dunne versie van de S25. Deze telefoon zou de naam ‘Samsung Galaxy S25 Slim’ dragen. Het is echter nog wel de vraag of we de smartphone direct op 22 januari gaan zien, of dat Samsung hiervoor een andere dag uitkiest.

Andere berichten gaan ook rond. Zo melden sommige berichten dat Samsung bij alle drie de Galaxy S25-modellen weer kiest voor een Snapdragon-processor. Dit waar eerder nog verschillende telefoons uit de S-serie werden uitgerust met een Exynos-processor, uit de fabriek van Samsung zelf. De Snapdragon-processor waarover gesproken wordt, is de nieuwe

Alle details komen we op 22 januari te weten!