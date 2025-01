Samsung Galaxy S25-serie: alle specificaties uitgelekt

We hoeven niet te wachten tot 22 januari. Op het internet is alles rondom de Samsung Galaxy S25-serie uitgelekt. Hierdoor komen we alles over de drie nieuwe smartphones te weten. Welke verbeteringen en specificaties heeft Samsung bedacht voor de modellen?

Samsung Galaxy S25-serie: alle specs

Alle specificaties van de nieuwe Samsung Galaxy S25-serie zijn uitgelekt. Dit nog voor de aankondiging van Galaxy Unpacked, welke plaats zal vinden op 22 januari. In de afgelopen maanden is al het nodige uitgelekt over de nieuwe telefoons, maar nu komen we echt daadwerkelijk alles te weten. Eerder kwamen bijvoorbeeld al nieuwtjes voorbij over MagSafe-achtig opladen en Qi2. Opvallend is dat de Samsung Galaxy S25-modellen allemaal voorzien worden van de nieuwste Snapdragon 8 Elite processor van Qualcomm. De fabrikant gebruikt dus geen eigen Exynos-chipset meer.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung kiest ervoor om vast te houden aan de ontwerpkeuzes die werden gemaakt bij de Samsung Galaxy S24-serie. De enige grotere verandering vinden we terug bij de S25 Ultra, waarbij net als bij de Galaxy S21 Ultra uit 2021 gekozen is voor afgeronde hoeken, in plaats van scherpe hoeken. Tevens wordt vastgehouden aan een plat scherm van 6,9 inch. Dit is een AMOLED-paneel met uiteraard een variabele verversingssnelheid van 0-120Hz. De afmetingen van de smartphone komen uit op 162,8 x 77,6 x 8,2 millimeter en een gewicht van 218 gram. Verder krijgt de telefoon 12GB aan werkgeheugen en opslagkeuzes 256GB, 512GB en 1TB.

De Samsung Galaxy S25 Ultra wordt geleverd met een 5000 mAh batterij met 45W snelladen. Hierin ook dus geen veranderingen dit jaar. De fabrikant kiest voor een 200 megapixel hoofdcamera, samen met een 50 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel periscooplens. We verwachten zeven kleuren; Titanium Blue/Black (exclusief online), Titanium Jade Green (exclusief online), Titanium Pink Gold (exclusief online), Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Grey en Titanium Silver.

Samsung Galaxy S25+

Samsung heeft ook een nieuwe Galaxy S25+ in de pijplijn zitten. Deze smartphone krijgt niet meer de zilveren ringen rondom de cameramodule te hebben, maar wat donkerdere, welke ook dikker zijn. Deze zullen meer afgestemd worden op de kleur van het toestel. De Galaxy S25+ is wat lichter en dunner, maar dit zullen wel marginale verschillen zijn. De telefoon komt met een 6,7 inch plat scherm. Het AMOLED-scherm krijgt een resolutie van 3120 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Er is 12GB RAM en 256GB/512GB opslagruimte, Android 15 en natuurlijk One UI 7. De 4900 mAh batterijcapaciteit is gelijk aan die van het huidige model, net als de 45W laadsnelheid.

De telefoon zal beschikbaar komen in de kleuren Coral Red (exclusief online), Pink Gold (exclusief online), Blue/Black (exclusief online), Midnight Black, Moon Night Blue, Sparkling Blue, Sparkling Green en Silver Shadow. De Galaxy S25+ zal de afmetingen 158,4 x 75,8 x 7,3 millimeter krijgen, met een gewicht van 190 gram.

Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 is ook volledig uitgelekt. Hierbij verwachten we ook marginale verschillen in de dikte en het gewicht. Er wordt gesproken over een 6,2 inch AMOLED-scherm, eveneens met 120Hz verversingssnelheid. De fabrikant voorziet het toestel van 12GB en je kunt hier kiezen uit een variant met 128GB, 256GB of 512GB geheugen. Ook hier zullen de (wat beperkte) wijzigingen aan de cameramodule terug te zien zijn, zoals bij de Galaxy S25+. De Samsung Galaxy S25 krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens.

Qua batterij hoeven we geen grote veranderingen te verwachten. Samsung zal de Galaxy S25 voorzien van wederom een 4000 mAh batterij met 25W laden. Snelladen zoals bij vele concurrenten zit er ook dit jaar nog steeds niet in bij Samsung. De Zuid-Koreanen brengen de nieuwe telefoon uit in de kleuren Coral Red (exclusief online), Pink Gold (exclusief online), Blue/Black (exclusief online), Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue en Sparkling Green. De afmetingen komen uit op 146,9 x 70,5 x 7,2 millimeter.

Aankondiging aanstaande

De officiële aankondiging van de Samsung Galaxy S25-serie is op 22 januari. Overigens is in de teaser van dit event nog een vierde telefoon te zien. We vermoeden dat dit de Samsung Galaxy S25 Slim is. Daarover is nu verder nog maar heel weinig bekend. De verwachting is dat Samsung ons een glimp laat zien van het vierde model en dat de aankondiging pas later is. Nieuwe foto’s van de Galaxy S25-modellen zijn eveneens nog niet verschenen op dit moment.