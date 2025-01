Samsung Galaxy S25-serie verschijnt in officiële foto’s

Het houdt niet op met het nieuws van de modellen uit de Samsung Galaxy S25-serie. Waar we van het weekend alle specificaties te weten kwamen, is het nu tijd voor foto’s. Op officiële beelden zien we de drie devices uit de reeks.

Foto’s van Galaxy S25-modellen

De smartphones uit de nieuwe Samsung Galaxy S25-serie kwamen zaterdag al uitgebreid in het nieuws. De specificaties van de nieuwe telefoons zijn volledig uitgelekt. Nu is het tijd voor het volgende uitgelekte bericht. De Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra verschijnen nu in volle glorie, in de vorm van officiële foto’s van de modellen.

Op de beelden zien we de Galaxy S25 in de kleuren Navy, Ice Blue, Mint en Silver Shadow.

Bij de foto’s van de Samsung Galaxy S25+ zie je de dezelfde kleuren. Deze hebben we hieronder voor je neergezet.

Bij de Galaxy S25 Ultra zien we de telefoon in de kleuren Titanium Black, Gray, Silver, Blue en White Silver.

Het is niet de enige reeks foto’s die verschijnen van de Galaxy S25-serie. Evan Blass, bekend van de lekken in de telecomwereld, deelt nog een reeks foto’s van de modellen in de S25-serie.

Op 22 januari zullen we alles te weten komen over de nieuwe smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. DroidApp zal je hier natuurlijk uitgebreid van op de hoogte houden.