Samsung bevestigt: nieuwe Galaxy A-serie 2025 komt 2 maart

Samsung heeft nieuwe details gedeeld over de aankomende Galaxy A-serie. We zullen onder andere de nieuwe Samsung Galaxy A56 en Galaxy A36 zien op 2 maart. De komende week zal dus in het teken staan van de nieuwe mid-end toestellen.

Samsung Galaxy A-ankondiging op 2 maart

Op 2 maart zal Samsung het doek van de nieuwe toestellen uit de Galaxy A-serie halen. Het merk kwam de afgelopen tijd al vaker in het nieuws met de nieuwe Samsung Galaxy A36 en ook de Galaxy A56 heeft vaak al het nieuws gehaald, waaronder met persfoto’s van de A56. Op 2 maart komt er een eind aan deze geruchten en komt het merk met de aankondiging. Er gaan ook berichten rond dat hier de Galaxy A26 getoond zal worden. Dat is de opvolger van de Galaxy A25.

Dit jaar wist de fabrikant al goede scores neer te zetten met de huidige Galaxy A-toestellen. Dit bewees Samsung in onze Galaxy A35 review en ook in onze Galaxy A55 review. Van de reeks wordt de Galaxy A56 uiteraard de meest krachtige. Verwacht wordt dat de smartphone de Exynos 1580 chipset meekrijgt, samen met een accu met een capaciteit van 5000 mAh. Volgens geruchten krijgt de telefoon verder een drietal camera’s achterop en een oplaadsnelheid van 45W. Dat is voor het eerst, omdat eerdere modellen het moesten doen met 25W. Tevens wordt verwacht dat de smartphones zes jaar lang met zowel Android- als beveiligingsupdates bijgehouden worden. Dit werd eerder al aangekondigd met de Galaxy A16 presentatie.

Op 2 maart zullen we alle details te horen krijgen. DroidApp houd je hiervan op de hoogte.

