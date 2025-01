Samsung Galaxy A56 verschijnt bij keuringsinstantie (foto’s)

Later dit jaar zullen we de nieuwe Galaxy A-smartphone van Samsung gaan zien. Het is de AX6 serie, waarbij we bijvoorbeeld ook de Samsung Galaxy A56 gaan zien. Een keuringsinstantie heeft bezoek gehad van het nieuwe toestel van Samsung, waardoor we weer wat meer te weten komen.

Samsung Galaxy A56 opnieuw gespot

We krijgen opnieuw nieuws over de Samsung Galaxy A56 te weten. De smartphonefabrikant werkt achter de schermen aan het nieuwe toestel, en vandaag komt de telefoon voorbij bij keuringsinstantie TENAA. Het bedrijf deelt daarbij foto’s van de nieuwe mid-end smartphone, samen met wat informatie over de telefoon.

Zeker is dat net als bij zijn voorganger (de Galaxy A55), de Galaxy A56 het Key Island krijgt. Dit is een verdikking aan de zijkant waarop de aan/uit-toets en de volumetoets te zien is. Er wordt verder gesproken over een Exynos 1580 chipset van Samsung zelf en een 5000 mAh batterij met 45W laden.

Wanneer de nieuwe telefoon precies aangekondigd wordt is niet bekend. Samsung Frankrijk heeft wel per ongeluk al de support-pagina’s online gezet van de Galaxy A56 en Galaxy A36. Het lijkt er hierdoor op dat de smartphones over niet al te lange tijd worden gepresenteerd.