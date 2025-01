Samsung Galaxy A56: ‘eerste specificaties uitgelekt’

Op het internet zijn de eerste berichten over de Samsung Galaxy A56 al rondgegaan. Nu komen we nog meer te weten, en wel specifiek over bepaalde specificaties van het nieuwe toestel. Welke verbeteringen heeft Samsung bedacht voor de smartphone?

Samsung Galaxy A56 specs opgedoken

In november zagen we al de eerste beelden van de nieuwe Samsung Galaxy A56, in de vorm van renders. Nu wordt de informatie verder uitgebreid en komen we wat meer te weten over de opvolger van de Samsung Galaxy A55. Opnieuw zal het toestel beschikken over het Key Island, waarbij de toetsen iets uit het frame steken. Dit kennen we al van de vorige generatie A-serie.

Op X wordt nu gesproken over de andere specificaties van het toestel. Eerder gingen de geruchten al dat de telefoon voorzien zal zijn van een Exynos 1580 chipset. Dat wordt nu weer gemeld. Daarbij zal de Galaxy A56 voorzien zijn van een 120Hz AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Aan de voor- en achterkant bestaat het toestel uit glas, het frame is van aluminium. Aan de achterkant zit een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Aan de voorzijde zit een 12 megapixel front-camera voor een selfie.

Bij de Samsung Galaxy A56 krijg je de keuze uit de configuraties 8GB/12GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte. De 5000 mAh batterij kan opgeladen worden met 45W, wat sneller is dan voorheen, toen de laadsnelheid op 25W bleef hangen. Naar verluidt zou in het Verenigd Koninkrijk de prijs van de Galaxy A56 starten bij 439 Britse Pond. Dat zou omgerekend zo’n 530 euro zijn. De Galaxy A55 (review) werd hier uitgebracht voor 479 euro. Die telefoon werd in maart aangekondigd. Een aankondigingsdatum voor de Galaxy A56 is nog niet bekend.