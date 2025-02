Nu ook persfoto’s van Samsung Galaxy A36 verschenen: dit kun je verwachten

We zagen van de week de Samsung Galaxy A56 voorbijkomen in het nieuws. Nu is het tijd voor een andere smartphone uit de A-serie. We zien foto’s van de Samsung Galaxy A36.

Samsung Galaxy A36 in foto’s

We zien foto’s van de nieuwe Samsung Galaxy A36. Het is het tweede toestel uit de A-serie waarover we meer te weten komen. We publiceerden donderdag al een uitgebreid artikel met foto’s van de Samsung Galaxy A56. De twee toestellen zullen waarschijnlijk, net als voorgaande jaren, tegelijkertijd samen aangekondigd worden.

Er zijn maar weinig grote verschillen met de A56. Zo zien we de nieuwe cameramodule, waarbij deze ook weer zwart van kleur is. Ook het Key Islands is terug te vinden op het toestel. De volumetoets en power-button steken dus iets uit.

Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy A36 een Snapdragon 6 Gen 3 chipset. Wanneer de telefoon precies aangekondigd wordt, is niet duidelijk. Verwacht wordt dat dit ergens in maart is. We vermoeden dat de processor en de camera grotendeels de verschillen zijn tussen de twee modellen.