Oppo brengt Find X5-serie uit in ons land: alle details

Meerdere fabrikanten hebben de datum 11 maart omcirkeld in hun agenda. Samsung doet dat met de S22 en S22+, Oppo met de Find X5-serie. De Oppo Find X5, Find X5 Lite en de Find X5 Pro kun je vanaf nu bestellen.

Find X5-serie in Nederland

In Nederland kun je vanaf nu de drie nieuwe smartphones van Oppo aanschaffen. Het zijn de toestellen uit de Find X5-serie. De telefoons werden eerder deze maand aangekondigd door de fabrikant. Wat hebben de toestellen te bieden en wat krijg je voor je geld? Bij de Oppo Find X5 Pro krijg je het meest. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een triple-camera. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm en biedt een 5000 mAh accu met 80W snelladen.

De triple-camera zien we ook terug bij de Find X5; een 50MP hoofdcamera, 13 megapixel telelens en een 50 megapixel groothoeklens, zijn de sensoren waarmee je de mooiste foto’s moet kunnen maken. Deze telefoon wordt voorzien van de Snapdragon 888 chipset. De 4800 mAh accu kan heel snel opgeladen worden, met een kracht van 80W. Waar de Find X5 Pro met 50W draadloos opgeladen kan worden, is dit bij het ‘standaard’ model 30W. Een oplader wordt overigens, in tegenstelling tot sommige andere merken, gewoon meegeleverd bij Oppo.

Dan is er nog de Oppo Find X5 Lite, welke vrijwel gelijk is aan de OnePlus Nord CE 2. Zijn tegenhanger is alleen goedkoper en draait op Android 11 in plaats van Android 12. De Lite is voorzien van een Dimensity 900 chipset, biedt een 64MP hoofdcamera en een 6,43 inch AMOLED-scherm. De accucapaciteit komt uit op 4500 mAh en dankzij de 65W lader kun je hem in net iets meer dan een half uur, weer volladen.

Voor de Find X5 Lite komt de prijs uit op 499 euro. Voor 999 euro gaat de Find X5 met je mee naar huis en voor de Oppo Find X5 Pro betaal je 1299 euro. Je kunt voor de smartphones terecht bij de volgende winkels; Bol.com, Belsimpel, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, T-Mobile, KPN, Vodafone en Ben.

Oppo Find X5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1299,00 euro